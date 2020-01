FanArena 27 ianuarie. Mădălin Ionescu, invitat în prima ediție FanArena, a vorbit despre conflictul dintre Cristina Șișcanu, soția sa, și războinicul Andi. Mai mult decât atât, Mădălin Ionescu și Tatiana, iubita lui Cezar Juratoni, au fost puși fața-n față, după conflictul iscat, zilele trecute, în online.

FanArena 27 ianuarie. Mădălin Ionescu are în apărarea Cristinei Șișcanu

"Cristina este un om corect. Care nu suportă șireticurile, ea este foarte aspră cu ea. Sunt câteva momente care au scăpat, care dacă ar fi apărut la TV se înțelegea altfel.

Spre exemplu, atunci când Augustin a suferit accidentarea, Cristina a reacționat când un concurent de la Războinici a spus ceva. E posibil să nu fi înțeles, însă comportamentul a recidivat.

Cristina nu știa cine este, am înțeles că a participat la un show matrimonial, am înțeles că discuția este altfel. Că replica ei a fost ruptă din context și că pe brut s-ar vedea discuția întreagă. Că reacția ei a venit la o altă replică. El ar fi spus că o ia cu el la show-ul matrimonial. Ei bine, nu poți să-i spui așa ceva. Ea e femeie măritată, mamă, nu poți spune așa ceva.", a spus Mădălin.

FanArena 27 ianuarie. Augustin Viziru povestește cum au stat, de fapt, lucrurile în jungla din Dominicană

"În apărare Cristinei. Nu ai voie să vorbești urât cu o femeie. Tu ești un copil, un puști. Cristina este femeie măritată. Cristina s-a apărat cum a știut ea mai bine. Ea s-a exprimat cu puțină superioritate, însă ea s-a apărat cum a știut. Îi dau dreptate și ei, o înțeleg.

Andi, nu știu mulți, nu a realizat din prima că eu sunt accidentat. Când și-a dat seama, el a venit la mine la ambulanță și și-a cerut scuze. Mi-a zis că nu a știut că sunt accidentat.

Cristina își dorea să facă lucruri pentru echipă. Pe de altă parte, ea agita uneori spiritele. Nu o făcea din rea voință, se vedea că nu o face. Ea când se agita, greșea. Ea a pierdut mult teren acolo.", a spus Augustin Viziru.

"Aș fi votat-o pe Cristina, vă spun sincer, ea nu se descurca la probe. Pentru ea, riscul de accidentare era mare. Ea se străduia pentru echipă, însă din punct de vedere sportiv, Cristina nu se descurca", a spus Augustin Viziru.

Lino o să fie o surpriză. El a fost supraponderal. Are o răutate constructivă în el. El a fost atacat de Lola și a tăcut, eu sunt sigur că el, din cauza greutății, a fost criticat pe acest aspect în copilărie. În scandalul cu Lola el a tăcut o vreme, apoi a început să atace.

El e inteligent și îi lucrează la psihic.

"Eu nu eram acolo. Eu am observat la Elena că era excelentă pe circuit. Am observat la ea că se izola. Eu cred că instinctul ei, fiind singura care știe spaniolă, a fost să se ducă să traducă. Informația s-a deteriorat. Cred că ar trebui să o apropie și pe ea. Azi am văzut o echipă unită.", a spus Augustin Viziru.

FanArena 27 ianuarie. Mădălin Ionescu și Tatiana, față-n față

Mădălin Ionescu și Tatiana, iubita lui Juratoni, au avut o mică dispută în online. Cei doi se află în platoul FanArena, față-n față, având ocazia să rezolve tensiunile iscate în urma nominalizărilor asupra Cristinei Șișcanu.

"Nominalizările nu au fost pentru felul Cristinei de a fi, ci din punct de vedere sportiv.", și-a apărat Mădălin soția.

"Aici îl contrazic pe Mădălin, nu i-am auzit pe concurenți să spună că au nominalizat din punct de vedere fizic.", a spus Tatiana, iubita lui Cezar.

"Nu știu ce ai văzut tu, eu îți spun că nu au zis asta", a mai spus Mădălin.

"Eu îți spun ce am văzut.", a continuat iubita lui Cezar Juratoni, Tatiana.

"Ea se duce într-o zonă de sensibilitate. Vorbim despre fapte", a mai spus Mădălin Ionescu.