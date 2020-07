In articol:

Fanii Biancăi de la Puterea dragostei vor să îi cumpere o casă. Bianca de la Puterea dragostei a fost aspru criticată pentru faptul că s-a întors în România și nu și-a vizitat părinții, pe care nu i-a mai văzut de mai bine de un an de zile. Bruneta a povestit, într-un vlog recent, că nu se poate întoarce momentan acasă, iar în București locuiește temporar la prietena ei și fostă concurentă de la Puterea dragostei, Mary.

Fosta iubită a lui Livian le-a mărturisit fanilor săi că nu are casă în București, de aceea îi este foarte greu să se organizeze în această perioadă. Mai mult decât atât, ea a venit din Turcia cu opt bagaje de haine, pe care le-a triat și a ajuns doar la două.

Fanii Biancăi de la Puterea dragostei sar în ajutorul concurentei

Când au auzit că preferata lor din competiția Puterea dragostei nu are unde să locuiască, „bibișorii” s-au mobilizat imediat pe Facebook. Fanii Biancăi de la Puterea dragostei au vorbit despre cum ar trebui să pună bani, mână de la mână, și să-i cumpere favoritei lor o casă.

„Puneți mână de la mână și cumpărați o căsuță lui Bibișor. Nu are unde să stea, sărăcuța”, a fost postarea care a stârnit zeci de reacții și comentarii din partea fanilor emisiunii.

„Mulumim pentru sugestie! Noi, bibișorii, ne vom mobiliza și la câți suntem nu trebuie să participăm cu mult. E ca și făcută”, a comentat o fană.

Pe de altă parte, există și fani care se împotrivesc acestei inițiative. O altă propunere a fost să-i ajute pe părinții Biancăi să-și renovească casa. „Un gest frumos ar fi să renovăm casa părintească, să se bucure și părinții ei de o bunătate”, a adăugat un internaut.

Bianca de la Puterea dragostei, declarație ȘOC! De ce nu merge, de fapt, să își vadă părinții? „Nu am o casă...”

Se pare că fosta iubită a lui Livian are un motiv bine întemeiat pentru care a rămas atâtea zile în Capitală. L-a spus chiar ea în vlog. (Citeste si: Bianca de la Puterea dragostei, sfaturi importante pentru concurenții sezonului al treilea: „Nu faceți cum am făcut eu”)

„Am văzut că este o întrebare destul de comună și destul de mulți oameni răutăcioși care mă blamează, mă judecă pentru faptul că încă sunt în București, pentru că nu mi-am văzut părinții de un an de zile și eu încă stau la Mary, mă distrez și așa mai departe.

Aș vrea să fac bilanțul zilelor lși să vă spun că nu am fost la distracție. Iar încă un lucru pe care aș vrea să vi-l spun este acela că eu am obraz. Nu știu dacă știți unii dintre voi ce este acesta, dar eu știu. Înainte să vin î București am vorbit cu mai multe persoane care mă puteau găzdui, dar am rămas la Mary. Nu vreau să fiu o povară pentru nimeni...”

