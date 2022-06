Fanii Bon Jovi, în doliu. Membrul fondator al trupei s-a stins din viață la 70 de ani: „Avem inima frântă de durere”

In articol:

Toți fanii trupei „Bon Jovi” sunt în doliu acum, asta după ce un membru din celebra formație a pierdut lupta cu viața la vârsta de 70 de ani. Alec John Such, basistul trupei și membrul fondator al acesteia, s-a stins din viață pe data de 5 iunie, duminică. Pentru moment, nu este cunoscut motivul care a dus la decesul artistului, conform Variety.

Alec John Such a fost, inițial, parte din trupa „The Message”. Ulterior, artistul a pus bazele trupei care, peste ani, avea să devină una dintre cele mai iubite trupe din întreaga lume, Bon Jovi. El este cel care i-a adus în trupă pe Sambora și Torres, iar Bon Jovi l-a „recrutat” pe unul dintre prietenii buni ai săi de când era doar un copil, pe David Bryan.

Trupa a avut un succes remarcabil. „Slippery When Wet”, albumul cu numărul trei, s-a vândut în circa 12 milioane de bucăți. Ulterior, următorul album al trupei, „New Jersey”, care a fost lansat în 1988, s-a dovedit a fi, de asemenea, de foarte mare succes.

Alec John Such s-a stins din viață

Moartea lui Alen John Such a adus multă durere în rândul tuturor fanilor trupei, dar și în sufletele colegilor săi, care au scris un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„Avem inima frântă de durere să aflăm că dragul nostru prieten Alec John Such a murit”, a postat Bon Jovi. „Era un original. Ca membru fondator al Bon Jovi, Alec a fost parte integrantă din formarea trupei. Ca să fiu sincer, ne-am găsit drumul unul către celălalt prin el. A fost prieten din copilărie cu Tico [Torres] şi l-a adus pe Richie [Sambora] să ne vadă cântând. Alec a fost mereu sălbatic și plin de viață. Astăzi aceste amintiri speciale îmi aduc un zâmbet pe buze și o lacrimă în ochi. Ne va fi foarte dor de el”.

Trupa a avut un real succes, atrăgând fani înrăiți din toate colurile lumii. Introducerea trupei în „Rock and Roll Hall of Fame” în anul 2018 a adus foarte multă bucurie pentru membrii formației. Cu această ocazie, John Such a ținut un discurs emoționant despre cât de mult înseamnă această trupă pentru el.

„Când Jon Bon Jovi m-a sunat și mi-a cerut să fac parte din trupa lui în urmă cu mulți ani, mi-am dat seama curând cât de serios era și de viziunea pe a avut-o. Sunt prea fericit să fi făcut parte din acea viziune", a spus el. „Acești băieți sunt cei mai buni. Am petrecut atât de multe momente grozave împreună și nu am fi aici dacă nu ar fi băieții aceia. Îi iubesc până la moarte și o vei face mereu”.