Fanii lui PSG îi grăbesc plecarea lui Leo Messi! Argentinianul este huiduit de suporterii clubului la fiecare meci, după eliminarea din Champions League

Fanii lui PSG profită de indecizia lui Leo Messi de a continua la club și își spun punctul de vedere. Astfel, suporterii nu ratează nicio ocazie din a-i arăta argentinianului că nu mai este bine venit pe Parc des Princes.

Leo Messi se află în ultimele șase luni de contract cu PSG, iar până la acest moment nu a semnat prelungirea. Astfel, fanii clubului profită de indecizia argentinianului și își exprimă punctul de vedere în legătură cu fostul atacant de la FC Barcelona. Se pare că după eliminarea parizienilor din Champions League, Messi primește doar cuvinte urâte și este huiduit de suporterii francezi la fiecare meci.

Acest lucru s-a întâmplat și la ultimul meci, când fanii lui PSG au început să fluiere și să scandeze împotriva lui Leo Messi, atunci când i-a fost strigat numele.

🚨🇦🇷 Leo Messi was booed by the Parc des Princes when the PSG XI was announced. pic.twitter.com/ZGAPWNqpjD

