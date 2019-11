Fanii Puterea dragostei în stare de șoc! Doi foști concurenți ai emisiunii Puterea dragostei și-au spus adio!

Puterea dragostei: Larisa și Adrian s-au despărțit

Larisa și Adrian de la Puterea dragostei nu mai formează un cuplu. Există surse din preajma celor doi foști concurenți care susțin că ei nu mai sunt împreună. Recent, Adrian povestise cum iubita lui a pierdut sarcina din cauza unor complicații. Nu se știe dacă acesta a fost motivul care a dus la ruptura dintre Adrian și Larisa, dar este clar că a fost un moment sensibil și dificil pentru amândoi și au fost foarte afectați.

Adrian și-a închis conturile de pe site-urile de socializare, iar Larisa a șters toate pozele pe care le avea cu el.

Larisa de la Puterea dragostei a pierdut sarcina. Primele declarații ale lui Adrian

"Totul a inceput cand eram in Grecia si Larisa se simtea foarte rau, avea greturi si ne-am dus dus la farmacie sa luam un test de sarcina. A fost primul ei test de sarcina facut. Si au aparut doua liniute si... ha, ha, esti gravida! Cine o sa fie mamica? (...) Ea a zis ca nu crede in testele de sarcina din Grecia si cand ne-am intors in Romania am luat un test si ce sa vezi, doua liniute. Si am mers la un spital privat din Bucuresti si am fost la ecograf, unde i-a zis ca e insarcinata in 3 saptamani si ca nu prea se vede nimic... Si ne-a zis sa venim peste 2 saptamani ca se vede mai bine. Ne-am dus peste doau saptamani si era aglomerat si ne-am programat la o alta clinica privata, de data aceasta la o doctorita. Si ajungem acolo si dupa consult i-a zis ca este insarcinata in 8 saptamani si ca este destul de grava situatia. Si pe langa placenta s-au format niste chestii si daca ea ar fi tinut sarcina, prin luna a 6-a, a 7-a, ar fi trebuit sa ia foarte multe medicamente si ar fi existat un risc foarte mare de a muri si ea si copilul. A zis doctora ca poate sa incerce sa tina sarcina, dar 80% o sa o piarda si am stat sa ne gandim foarte mult ce sa facem. (...)

Se simtea extrem de rau, avea greturi, facea febra, nu putea sa doarma. Cam asa au decurs doua luni. Au fost doua luni grele. A mai zis doctora o chestie, ca daca ar fi pastrat sarcina ar fi existat posibilitatea sa nu mai poate sa faca copii toata viata. Am zis ca decat sa nu mai poti sa faci copii toata viata, mai bine facem intrerupere de sarcina, ceea ce ne-am dus si am facut. Acum se simte mai bine", a declarat Adrian, fostul concurent de la Puterea dragostei.