Fanilor nu le-a venit să creadă! Cum arăta Oana Radu în urmă cu 6 luni de zile: „Șocant!”

Oana Radu este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, iar fanii o apreciază pentru ambiția de care a dat dovadă de-a lungul anilor. Celebra cântăreață a slăbot peste 100 de kilograme, iar acum arată mai bine ca niciodată! Din stilul de viață al Oanei Radu nu lipsesc sportul și mâncatul sănătos.

Ea a distribuit recent pe pagina sa de Instagram o fotografie înainte/după, în care le-a arătat fanilor transfromarea prin care au trecut picioarele ei. Vedeta a reușit să scape de celulita pe care o considera foarte inestetică.

„SOCANT!! Asa aratam eu acum aproape 6 luni de zile. Acestea sunt urmele pe care mancarea le lasase pe corpul meu. O celulita inchistata si extrem de agresiva ma chinuia si ma facea sa stau mereu acoperita. Nu imi puteam arata picioarele, nu am mers niciodata la plaja pana anul acesta, nu am purtat niciodata fusta scurta, etc. Desi faceam sport si tineam dieta, slabeam, dar nu reuseam sa scap de aceasta problema groaznica, celulita!(...)

Stiiiu, mai este muuult de munca! Cum v-am mai spus, repet, nu voi avea poate niciodata picioare perfecte, dar serios?! Uitati-va ce diferenta colosala! Dupa trei luni de zile s-au vazut primele diferente reale...”, a scris Oana Radu, pe pagina ei de Instagram.

Transformarea spectaculoasă prin care a trecut Oana Radu [Sursa foto: Instagram]

Oana Radu, în culmea fericirii! Ce veste i-a dat soțului ei

Oana Radu a muncit din greu și a reușit să se apropie de măsurile „perfecte”. Celebra cântăreață a dezvăluit că se apropie de a atinge 90-60-90, considerat tiparul frumuseții în rândul modelelor.

Ea a împărătășit vestea cu fanii de pe Instagram și a recunoscut că d-abia așteaptă să îl anunțe și pe soțul ei.

„Am o veste foarte bună pentru mine și simt nevoia să mă laud, dar în sensul de mândrie, nu în sensul de a crea invidie sau ceva.

Astăzi mi-am luat măsuri și vreau să vă spun și îl anunț și pe soțul meu cu această ocazie că am aproape măsurile standard. La bust am 92 de centimetri, în talie am 61 de centimetri și în șolduri 92 de centimetri, deci sunt aproape de 90-60-90(...).

Sunt fericită și împlinită și sunt și cea mai slabă din viața mea, deși am momente în care mi se pare că sunt grasă, dar asta pentru că îmi doresc foarte mult să nu fiu.

Sunt sigură că multe fete în situația mea se confruntă cu astfel de gânduri”, a anunțat Oana Radu pe rețelele de socializare.