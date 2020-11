”Fantoma Albă” de la protestul din 10 august l-a dat în judecată pe Rareș Bogdan! Suma incredibilă pe care șeful jandarmilor i-o cere politicianului. EXCLUSIV

Colonelul Paraschiv, poreclit Fantoma Albă

”Fantoma în alb”, șeful brigăzii de jandarmerie care a făcut prăpăd printre civili în Piața Victoriei, în timpul protestelor din 10 august 2018, s-a declarat jignit de afirmațiile făcute în mai multe rânduri de actualul europarlamentar Rareș Bogdan. Colonelul Cătălin Paraschiv l-a dat în judecată pe fostul prezentator de la Realitatea și îi cere daune morale în valoare de un leu pentru afirmații calomnioase la adresa lui.

”Fantoma Albă”, supărat că Rareș Bogdan a insistat pentru anchetarea lui

Fantoma Albă a părut că dirijează ca a operă acâiunile violente ale jandarmilor

Cătălin Paraschiv a introdus o acțiune în civil împotriva lui Rareș Bogdan la Judecătoria Sectorului 1 pe 14 septembrie 2020, însă judecătorii nu au părut să se grăbească cu fixarea primului termen. Cel mai probabil, cei doi s-ar putea confrunta în fața instanței în prima jumătate a anului 2021.

Colonelul Paraschiv, vedeta protestelor din 10 august

Procesul vine ca urmare a mai multor afirmații făcute de Rareș Bogdan, atât pe vremea când era jurnalist cât și acum, ca politician. Colonelul pare să fi fost scos din sărite de ultima dintre ele, făcută cu o lună înainte de data înaintării acțiunii, în august 2020.

Rareș Bogdan: ”Cine a scos Fantoma Albă din dosar?”

Rareș Bogdan, alături de Oreste Teodorescu

”Aș vrea să știu că și colonelul Paraschiv este urmărit penal. Fără Realitatea TV, lumea nu ar fi știut ce s-a întâmplat pe 10 august. Am fost în piață și am înghițit gaze împeună cu reporterii de la Realitatea. Când s-a dat clasarea dosarului, acum 2-3 săptămâni, am simțit că e cea mai neagră zi din istoria democrației românești. Ar fi foarte grav ca politicul să influențeze justiția. Noi am luptat pentru independența justiției. Politicienii de la putere, în frunte cu premierul Ludovic Orban și cu președintele Klaus Iohannis nu au putut reacționa pe măsura revoltei noastre, pentru că am fi fost acuzați că influențăm actul de justiție.

Protestele din 10 august 2018 au degenerat în bătăi de stradă

Mi-e teamă să nu ajungem și cu dosarul 10 august la tergiversările de la dosarul Revoluției. Șansa noatră pentru a crede într-o Românie care se dezvoltă este să credem în instituțiile statului. Societatea civilă era important să reacționeze atunci. Ei au atacat decizia de închidere a dosarului. Am o întrebare. Cine a scos Fantoma Albă din dosar?”, se întreba retoric Rareș Bogdan în august.

Amendă de la CNA după plângerea lui Paraschiv

Emisiunea moderată de Rareș Bogdan a primit o amendă de 10.000 lei după o emisiune a lui Rareș Bogdan, cu Oreste Teodorescu invitat, tot după o plângere făcută de Paraschiv. Acesta a cerut pedepsirea lui Rareș Bogdan, care în emisiune a spus că ”a dat ordin să fie călcați oameni în picioare”, imaginea lui fiind prejudiciată, fără a i se acorda dreptul să se apere.