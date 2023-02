Faptele au vorbit! Kinga a învins-o pe Roxana Țuțu: "Mă gândeam că atât poate" Mai mulți concurenți de la Casa Iubirii au venit special să o susțină | EXCLUSIV

In articol:

Kinga a învins-o pe Roxana Țuțu în gala RXF din 21 februarie, după un meci de trei reprize. Kinga s-a răzbunat astfel în ring după luni întregi în care adversara ei a atacat-o în mod repetat, în special la conferințele de presă.

Kinga a fost susținută de colegii din Casa Iubirii

Totuși, la final, Kinga a făcut un gest neașteptat pentru cei aflați în sală, și anume, i-a îndemnat pe spectatori să o aplaude pe Roxana pentru forța de care a dat dovadă. Kinga a dezvăluit că, în timpul luptei, s-a panicat, fiindcă a realizat că nu mai poate să respire, de aceea, nu știe, dacă va mai accepta o altă luptă în ring. La sală, Kinga a fost susținută de colegii din emisiunea ”Casa iubirii”, Andreea, Emanuel și Costi, în timp ce Roxana Țuțu a avut-o pe Simona Braboveanu ca susținătoare, care, surpriză, a dat detalii despre relația Roxanei Țuțu cu Alex Bobicioiu.

Kinga are prieteni de nădejde! Andreea, Emanuel și Costi au venit să o susțină, de dragul emisiunii din care au făcut parte. I-au transmis mesaje emoționante înainte de luptă și au simțit că ea va fi câștigătoare.

"Andreea: Am cunoscut-o pe Kinga și știu cum e în spatele culiselor. Am mare încredere în ea, e foarte ambițioasă și cred că o să câștige. Am rămas prietene bune, m-am mutat în București, suntem ok, de aceea sunt aici să o susțin.

Emanuel: Eu și Kinga am fost foarte vocali în emisiune, chiar ea a știut să se integreze cel mai bine, de aceea am mare încredere în ceea ce o să facă azi, cu ea am avut tot timpul o relație destul de frumoasă, am mai avut niște mici întâmplări, certuri, cum e normal, dar am venit să o susținem. Forță Kinga!

Costi: Kinga poate nu a spus prea multe la conferință, dar sunt sigur că o să facă fapte. Ea preferă să vorbească în cușcă și sunt sigur că o să câștige.", au transmis foștii concurenți din Casa Iubirii.

Kinga, primele declarații după ce a bătut-o pe Roxana Țuțu

Roxana Țuțu i-a vorbit foarte urât Kingăi, însă ea niciodată nu a ripostat. Ei bine, și-a luat revanșa în cușcă, unde a câștigat lupta. WOWbiz i-a luat prima reacție, iar Kinga ne-a spus totul despre victoria ei.

"Sunt puțin dezamăgită că nu am dat tot, am făcut total diferit de antrenamente. Pot să zic că eu am și claustrofobie, mi-a fost foarte greu când mi-au pus bandajele, era în sufletul meu urât. Când am intrat în cușcă, parcă am intrat în iad. Când se lua de mine, pe moment m-a deranjat, doar că am încercat să înțeleg. Am așa o răbdare și mă gândeam că are o minte mediocră și atât poate. Asta a fost strategia ei. Îmi părea foarte rău dacă îmi dezamăgeam susținătorii. M-a uimit că la final a vrut să dea mâna cu mine. Sper să fi fost sinceră cu mine.", a declarat Kinga, pentru WOWnews.

