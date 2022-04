„Fără griji și fără bani” Ce făceau Adela Popescu și Radu Vâlcan la începutul relației? În ce ipostaze au fost surprinși

In articol:

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai cunoscute și apreciate cupluri din showbiz-ul autohton. Relația lor a trecut testul timpului și au demonstrat că sentimentele lor sunt puternice si sincere. Ba chiar au una dintre cele mai frumoase și urmărite familii din lumea mondenă.

Cei doi au împreună 3 copii, Alexandru, Adrian și Andrei. Fiul lor cel mai mic a venit pe lume în urmă cu doar câteva luni, însă asta nu a oprit-o pe blondină să-și reia activitatea de pe micul ecran.

Aparițiile celor doi fac pur și simplu furori, iar oamenii așteaptă cu sufletul la gură să vadă care este următoarea lor mișcare. Iar din fericire ambii sunt foarte activi pe rețelele de socializare și mereu în contact cu comunitatea lor online.

Adela Popescu, nostalgică pe internet. Vedeta a publicat imagini de colecție din trecut

Adela Popescu a postat în urmă cu doar câteva momente pe contul ei de Instagram trei fotografii care i-au luat prin surprindere pe fani. Se pare că blondina s-a simțit nostalgică și și-a dorit să-și aducă aminte de copii. Ea a făcut publică o imagine cu ea și soțul ei, pe când se aflau pe un câmp din Șușani, locul ei natal, în urmă cu mulți ani.

Cei doi erau extrem de tineri și încă nu apăruse primul copil în viața lor.

În completarea acestei imagini, Adela Popescu a postat și două fotografii cu ea, tot din aceeași perioadă și tot de pe acel câmp. Internauții au înroșit butonul de apreciere, iar postarea ei a primit mii de reacții.

„Fara griji si fara bani…

Va e dor de voi cei de dinainte de copii?”, a scris Adela Popescu pe contul personal de Instagram.

Vedeta de televiziune și-a provocat comunitatea să răspundă sincer la o întrebare, dacă le este sau nu dor de cine erau înainte să devină părinți, iar comentariile au curs ca o avalanșă:

„Aș fi ipocrită să zic nu, dar si cu ele e atat de frumos de n'am termen de comparație. Fiecare lucru din viață are vremea lui...contează să trăim și să fim sănătoși./ Da, dar dupa le aud urland si nu mai am timp de ganduri d-astea/ Mi-ar fi placut sa ma cunoască copiii mei inainte de ei..mai relaxata, mai blândă, mai fara 1000 de reguli../ Mie imi este dor de mine fara copii, dar nu rezist mai mult de 2 ore fara ei:)))/ Da, nu am sa mint. Este frumos si o bucurie imensa atunci cand ai copii, dar totodata imi e dor si de perioada de dinaintea lor. De mine, de noi..in doi”, sunt doar câteva dintre comentarii.