Fata lui Liviu Vârciu, primele fotografii cu iubitul ei

Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, a ajuns aproape la vârsta majoratului. Va împlini în curând 18 ani și nu îi este rușine să se afișeze cu băiatul de care s-a îndrăgostit. Pe contul ei de Instagram, Carmina a postat mai multe fotografii cu iubitul ei, care este doar cu un mai mare decât ea.

Cei doi au mai avut o relație în trecut, care nu a rezistat foarte mult. Se pare că nu au putut sta despărțiți pentru mult timp, așa că s-au împăcat în urmă cu două luni.

Carmina a vorbit despre relația cu iubitul ei: „E mereu acolo când am nevoie”

„E o fire foarte romantică și mereu mă surprinde cu câte ceva. Când am o zi proasta, nu se lasă pâna nu mă face să zâmbesc, pe scurt nu ma lasa să fiu tristă. E mereu acolo când am nevoie și tin sa punctez că e foarte sincer și înțelegător. Ne gândim la cum o sa fie, dar alegem să ne focusam pe prezent pentru ca trecutul a trecut și nu-l mai putem schimba, iar viitorul nu-l cunoaște nimeni … nu-ți aduce anul ce ți aduce ceasul. Vedem ce va fi, și până atunci we live in the moment”, a declarat fiica lui Liviu Vârciu, pentru spynews.ro.

Anda Călin, iubita lui Liviu Vârciu, însărcinată pentru a doua oară! Primele imagini cu burtica gravidei

Anda Călin este însărcinată pentru a doua oară cu Liviu Vârciu și au apărut deja primele imagini cu burticuța de gravidă. Primele imagini cu viitoarea mămică au apărut după ce Liviu Vârciu a spus în cadrul unei emisiuni că muncește din greu pentru a fi tătic pentru a treia oară.

Liviu Vârciu și Anda Călin par mai fericiți ca niciodată și, la aproape un an de la împăcare, vor să devină din nou părinți. Chiar el a recunoscut că el și mama fiicei lor mai vor un copil. Cei doi tineri mai au o fetiță împreună, iar el are o fată adolescentă dintr-o relație anterioară, pe Carmina.