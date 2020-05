In articol:

Iar de curând, după un scandal monstru, Costel Biju a jurat că nu va mai călca strâmb în fața iubitei sale, o blondină sexy, Corina.

Citeste si: Cine spune că restaurantele și terasele sunt închise? Florin Salam și Roxana Dobre, show total la birt VIDEO

Citeste si: Manelist celebru, jurăminte în Biserică după ce a fost prins cu amanta! Imagini care vă pot afecta emoțional

Citeste si: Este sfârșitul apariției la TV pentru Vulpița și Viorel Stegaru? Nimeni nu se aștepta la asta

Unul dintre cei mai cunoscuți maneliști de la noi, Costel Biju, a ajuns de râsul tagmei din care face parte după ce o filmare cu el, în timp ce se jura că nu va mai călca la amantă, a devenit publică. Costel Biju s-a filmat în fața unei biserici în timp ce, fără să stea pe gânduri, a jurat că nu se va mai vedea cu o anumită femeie, identificată drept Dana, presupusa amantă a manelistului.

”Eu am un jurământ pentru totdeauna, să moară copiii mei și eu să fac cancer în gât dacă eu, din secunda asta, termin cu Dana pentru tot restul vieții. Nu o să mai am nicio treabă cu ea, nu mă interesează câte zile mai trăiesc”, a spus Costel Biju, în fața bisericii, momentul jurămintelor ajungând, într-un final, și la restul familiei sale, cu toții puși în pericol de respectiva femeie și de atracția care a existat între manelist și ea.

Iar jurămintele pe care le-a făcut, pare-se, au fost sficiente pentru ca senzuala Corina să îl ierte pe manelist. Ba chiar, am spune noi, a făcut un gest care spune totul despre cum vede ea viitorul alături de Costel Biju. Mai exact, o adevărată împătimită a tatuajelor enorme, Corina a decis să își tatueze, pe picior, portretul bărbatului pe care îl iubește, manelistul Costel Biju, folosind, probabil, cea mai bună poză a acestuia, completată cu trandafiri roșii și alte simboluri ale iubirii eterne.

Manelistul Costel Biju, implicat în scandaluri serioase

Acum aproape 7 ani, manelistul Costel Biju a fost implicat într-un răsunător scandal de trafic de droguri, el fiind chemat, de câteva ori, la sediul DIICOT pentru a da explicații procurorilor. La acea vreme, Costel Biju fusese pus sub acuzare pentru deținere de droguri în vederea consumului.

De asemenea, în urmă cu un an, în spațiul public a apărut o femeie care l-a acuzat pe Costel Biju că ar fi tatăl copilului ei și că nu contribuie deloc la creșterea fetiței cu pricina. "Lua fata în braţe, o pupa. Mi-a spus că seamănă foarte mult cu el. Mi-a arătat o poză cu el când era mic. Îi trebuie foarte multe unui copil şi pe el nu-l interesează. Nu mă ajută financiar. Am nevoie de ajutor să mă ajute cu fata. Trebuie tot timpul scutece. Ajung până în pânzele albe pentru copilul meu, să şi-l recunoască! Şi să-şi ajute copilul! Am fost cu el, am făcut testul de paternitate", a spus Florentina, presupusa amantă a lui Costel Biju, la "Acces Direct".