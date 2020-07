In articol:

Mai exact, focoasa care făcea furori ca animatoare prin cluburi și înnebunea bărbații cu formele ei de invidiat, mulți dintre ei neștiind că Bad Angie gătește chiar mai bine decât se mișcă, s-a angajat în... televiziune.

Favorita lui Cătălin Scărlătescu a reușit, într-un final, să își vadă visul cu ochii și să renunțe la viața de animatoare prin tot felul de cluburi unde era apreciată doar pentru felul în care dansa aproape dezbrăcată și să se angajeze în televiziune. Mai exact, de curând, Bad Angie a anunțat că s-a angajat ca și colaboratoare pentru emisiunea Burlacul, emisiune care va începe la Antena 1.

Culmea, în ciuda evidentelor sale aptitudini deprinse în bucătărie, sub bagheta lui Cătălin Scărlătescu, Bad Angie va lucra ca reporter și redactor pentru emisiunea care se vrea un date-show și a care, evident, a avut un cuvânt greu de spus în alegerea domnișoarelor care vor să pună mâna pe prințul din poveste.

Bad Angie are un copil, dar e mama cu jumătate de normă

”Am fost căsătorită timp de 4 ani. Noi ne vedem foarte rar. Eu am cedat custodia copilului, pentru că așa a fost situația mea financiară atunci. Atunci, o pensie alimentară era foarte mică. Mama era bolnavă, la pat. Trebuia să am grijă de ea. când am divorțat, aveam 22 de ani și când m-am căsătorit, aveam 19 ani.

Acum, gândind la rece, îmi doream doar o familie, nu eram îndrăgostită. Dansul a fost o alegere forțată. Am rămas eu singură să am grijă de ea și trebuia să găsesc un job care să ne întrețină…. (...) Ne vedem o dată sau de două ori pe lună. Sufăr în fiecare seară. Sunt mândră că sunt mamă, chiar cu jumătate de normă. Știu că o să fiu blamată acum, sunt obișnuită”, povestea presei Bad Angie, acum mai bine de trei ani, pe vremea când s-a făcut remarcată ca favorita lui Cătălin Scărlătescu.