Puterea dragostei din gala de săptămâna asta! Andreea Mantea a făcut anunțul surpriză" />

Puterea dragostei. În această săptămână se anunță o gală mai puțin obișnuită. Topul favoriților nu a mai fost anunțat.

Andreea Mantea a anunțat direct cei doi favoriți din cele două case

Andreea Mantea: Favorita din această săptămână, din casa fetelor, este Roxana, iar favoritul din casa băieților este Livian. Astăzi nu aflăm fetele și băieții din top trei, aflăm doar favoriții, că să nu știe nimeni cum stăm.

Bianca de la Puterea dragostei, atacată în emisiune

Bianca de la Puterea dragostei este atacată dur de colegele de competiție. Andreea Oprică și Andreea Pirui o acuză de faptul că s-a umilit pentru bani.

Scandal mare în casa Puterea dragostei chiar înainte de gală, cele două Andrele o atacă pe Bianca Comănici.

Bianca le-a răspuns fetelor cu aceeași monedă.

Bianca: Uite îmi intră banii, în fiecare zi intră banii. Sunt full de bani și mă doare undeva. Am fost șmecheră, bravo mie. N-am călcat pe cadavre.

Pirui: Da, sigur.

Marius: Ți-ai vândut sufletul pentru bani. Nu totul se rezumă la bani. Bani îți dă Dumnezeu, dar fericire nu o să-ți aducă.

Bianca: Fericirea o am deja. Părinții acceptă. Mai stau puțin, o lună, două, trei. Portofelul e plin și mă doare-n cot. Am 50.000 și îi înmulțesc.

Pirui: Ești persoană goală. Banii aduc doar tristețe.

Bianca: Poate că sunt goală, dar portofelul e plin. Am de toate. Am cap, suflet și, mai presus de toate, am portofelul plin. Îmi pare rău pentru voi. Îmi pare rău că la 20 de ani sunt mult mai sus decât voi. Voi la 30 de ani ați venit într-o emisiune.

Marius: Voi v-ați vândut sufletul pentru bani.

Bianca: Bravo mie că știu să vă provoc și că am fost șmecheră.

Bianca: Îmi trimit oamenii cadouri susținătirii. Îmi trimit bani, le mulțumesc din suflet.

Bianca: Părinții mă acceptă. Eu le dau bani, la 20 de bani eu le dau bani. Părinții mei sunt bătrâni, îmi dau mie afacerea după. Mama mea este foarte mândră de mine, oamenii din satul meu mă consideră ca fata lor, abia așteaptă să mă întorc. Oamenii se roagă pentru mine.

Oprică: Tu în sezonul 1 ai fost umilită și te-ai vândut pentru bani. Nu ai suflet, ți-ai vândut sufletul. Asta e respectul cu banana? Halal respect. Noi nu avem video pe net.

Bianca: Știi câți bărbați o să mă dorească. Pe voi la 30 de ani nu vă dorește nici...

Andreea Oprică: Ești mică, toți moșnegii îți trimit. Cu ce te ataci tu, aia îmi spui tu mie. Mergi acasă și pune capul pe pernă. Emani răutate. Ai sufletul negru.

Bianca: Sunt fericită, am familia sănătoasă, frații.

Andreea Oprică: Gata cu ștourile.