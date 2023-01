FCSB a dat afară şase jucători! Mihai Stoica a făcut anunţul

In articol:

La FCSB continuă curăţenia de iarnă. După ce Ianis Stoica şi Alexandru Musi au fost împrumutaţi la alte formaţii, a venit rândul pentru alţi şase jucători să îşi găsească echipe. Aceştia au fost anunţaţi că nu mai intră în planurile antrenorului.

Şase jucători, puşi pe liber de FCSB

FCSB este echipa extremelor. După ce în vară a transferat nu mai puţin de 12 fotbalişti, echipa lui Gigi Becali va renunţa acum la cel puţin opt jucători. Ianis Stoica şi Alexandru Musi au părăsit-o deja pe FCSB, fiind împrumutaţi la U Cluj, respectiv Poli Iaşi. Alţi şase jucători vor pleca în această iarnă, conform spuselor lui Mihai Stoica.

"Sunt câţiva jucători care nu vor face deplasarea în Turcia. Sunt Ducan, Boboc, Bouhenna, Dulca, Dumiter (n.r.- a semnat deja cu FC Voluntari), Rusu. Nu ştim dacă şi-au găsit alte echipe, nu vom conta pe ei. Nu vom conta pe ei. Am preferat să luăm câţiva jucători foarte tineri.

Ei se pot antrena cu noi. Nu vom conta pe ei în perioada care urmează. Dacă nu-şi rezolvă problemele cu alte echipe, vor juca la echipa a doua. Am preferat să aducem tineri în lot. Condiţii de antrenament sunt", a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.

Andrei Dumiter (în negru) [Sursa foto: Facebook FCSB]

Dumiter a semnat cu FC Voluntari

Andrei Dumiter şi-a găsit deja echipă, după ce a fost anunţat că FCSB nu mai are nevoie de el. Atacantul de 23 de ani a semnat cu FC Voluntari, din postura de jucător liber de contract. Gigi Becali plătise 350 de mii de euro în schimbul său în vara lui 2021, când l-a adus de la Sepsi Sfântu Gheorghe.

"Mi-am propus să joc cât mai mult pentru că în ultima perioadă nu am mai făcut-o. Aveam speranțe la FCSB, dar din acest eșec am avut foarte multe de învățat. N-am vrut să mai joc pe la liga a 2-a sau prin alte părți, am venit doar pentru Liga 1.

Sper la Voluntari să am o concurență corectă cu Vitalie și Nemec, iar ceea ce fac să țină de mine sută la sută. N-aș vrea să spun că la FCSB nu a existat onestitate, dar sunt alte chestiuni care se iau în calcul în ceea ce privește acest aspect, pe care n-aș vrea să le discut. Cu jucătorii sunt prieten și acum și în continuare sper ca ei să câștige campionatul.", a declarat Dumiter.

135 de minute a jucat Dumiter în total, în acest sezon, pentru FCSB. De când s-a transferat de la Sepsi, atacantul a marcat 3 goluri în 27 de meciuri, la echipa patronată de Gigi Becali.