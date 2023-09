Fede Valverde:„Am meritat să câștigăm”. Ce spune jucătorul celor de la Real Madrid după ce echipa lui a obținut o victorie la diferență minimă meciul contra lui Real Sociedad

In articol:

Real Madrid este pe primul loc în campionatul din Spania în acest moment, având cinci victorii din tot atâtea meciuri jucate. Totuși, ultima partidă a fost câștigată cu ceva emoții, „Los Blancos” fiind conduși de Sociedad până în a doua repriză.

Totuși, Real Madrid a reușit să aibă o repriză secundă mai bună, să înscrie două goluri și astfel să câștige meciul. Cel care a restabilit egalitatea a fost Fede Valverde.

Citește și: Atacantul care a răpus-o pe PSG în ultima etapă a fost pregătit de un român: „Într-o lună s-a făcut fiară”

Ce a declarat Valverde după meci

Potrivit Sport.ro, Fede Valverde a declarat că:„Au fost multe partide în care nu am reușit să marcăm în prima repriză. Am continuat să credem și am făcut eforturi. Am meritat să câștigăm”. De asemenea, fotbalistul celor de la Real Madrid a spus că nu se dă înapoi de la nimic când vine vorba de a-și ajuta echipa.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Decizie bizară a Rusiei. Ce se întâmplă acum la granița cu Norvegia, țară NATO- stirileprotv.ro

Fede Valverde [Sursa foto: Instagram @fedevalverde]

Cei de la Real Sociedad au deschis scorul devreme, încă din minutul 5, grație golului marcat de Barrenetxea. 1-0 a fost și rezultatul primei reprize. Totuși, odată cu începe celei de-a doua părți, Real Madrid a revenit în meci. Golul egalizator a fost marcat de Fede Valverde în minutul 46. Apoi, peste 14 minute, Joselu a reușit să înscrie, tabela fiind astfel închisă la scorul de 2-1 pentru „Los Blancos”.

Real Madrid și Barcelona conduc clasamentul în campionatul spaniol

Real Madrid este ocupanta primului loc al clasamentului în momentul de față, având 15 puncte. Pe a doua poziție, cu 13 puncte, se află Barcelona. Catalanii nu au nicio înfrângere, dar au remizat într-un meci, în rest au câștigat celelalte patru partide. Podiumul este completat de Athletic Bilbao, care are 10 puncte.

Citește și: Jeremy Doku, lăduat de Pep Guardiola. Ce a spus tehnicianul despre jucătorul belgian ajuns în vară la Manchester City

Echipele de pe primele două locuri conduc clasamentul și când vine vorba despre cei mai buni marcatori. Golgheterul Spaniei în acest moment este Jude Bellingham, jucătorul celor de la Real Madrid, englezul având 5 goluri. Pe locul doi este Robert Lewandowski. Atacantul polonez al Barcelonei are 3 goluri marcate, dar are și trei pase de gol, fiind cel mai bun jucător din campionat la acest capitol.