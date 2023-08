Feli Donose, declarații despre traumele din trecut, de pe vremea când era comparată cu faimoasa Adele! Artista a trecut prin clipe grele la începutul carierei: „M-a supărat și înfuriat sub toate formele”

In articol:

Feli se poate număra printre cele mai talentate artiste de la noi din țară, însă drumul ei nu a fost atât de simplu. Cântăreața a povestit că a trecut prin clipe grele după ce a fost adesea comparată cu cântăreața britanică, atât din punct de vedere fizic, cât și vocal.

Feli, clipe dureroase după ce a fost comparată cu Adele

Emisiunea de talente la care a participat trebuia să îi aducă numai clipe de bucurie și mândrie, însă situația a fost cu totul alta.

În urmă cu câțiva ani, Feli a ajuns în atenția publicului după ce a participat la o emisiune cunoscută de talente. Artista i-a uimit atât pe jurați, cât și pe cei de acasă cu talentul și vocea ei minunată. Chiar dacă acea perioadă trebuia să fie cea mai frumoasă din viața ei, se pare că nu a fost așa. Felicia Donose a fost comparată încă de la început cu cântăreața britanică Adele, atât de punct de vedere fizic, cât și al vocii, iar acest lucru a frustrat-o enorm de mult. Artista a trecut prin clipe grele, a fost rănită, furioasă, frustrată și și-a dorit tot timpul ca oamenii să o iubească pentru ce e ea și să nu o compare.

„M-a supărat și înfuriat sub toate formele. Eu îmi doream ca orice om de pe planeta asta să nu fiu comparată, ca lumea să mă iubească și să mă îndrăgească pentru ceea ce sunt eu cu adevărat. Eu de multe ori uit de voce, de rolul ăsta de cântăreață. Atunci când mă simt rănită sau frustrată, e Felicia care se simte rănită și frustrată. Adică, nu vrei să mă cunoști pe mine decât să zici că sunt Adele de România?”,

Feli a reușit să scape de acele traume prin terapie

a povestit Feli, potrivit Digi24

Artista a mărturisit că după ceva timp a reușit să înțeleagă acele clipe grele din viața ei, peste care a trecut cu ajutorul terapiei. Feli a dezvăluit că acum se simte de-a dreptul onorată că a fost comparată cu o așa cântăreața de renume mondial, pe care o apreciază și o îndrăgește enorm de mult.

„Mai târziu am înțeles, când m-am mai maturizat, și am lucrat mult cu mine la terapie pe care o recomand să fie făcută sub toate formele ei la orice vârstă. Este cel mai sănătos lucru pe care îl poți face pentru sufletul și mintea ta. Am lucrat mult pe terapie, pe treaba asta de a nu mai fi comparată, și mi-am dat seama că de fapt era un așa de mare compliment pentru că oamenii nu puneau la pachet doar vocea lui Adele sau doar asemănarea mea cu ea, ci și felul de a fi, cum se comportă că e așa mai caldă, mai deschisă, Acum mă simt foarte bine în această privință.”, a continuat ea.