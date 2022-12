Feli, mesaj emoționant pentru fiica ei, Nora Luna: „Voi fi înger pentru cine te iubește. Voi fi demon pentru cine te rănește”

In articol:

Feli este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Vedeta își încântă fanii cu muzica ei, dar și cu prezența sa, fiind o persoană amuzantă, carismatică și prietenoasă. Viața artistei s-a schimbat complet de când a devenit mamă și radiază de fericire când este în preajma fetiței sale, Nora Luna.

Feli, mesaj emoționant pentru fiica sa

Recent, artista a transmis pe rețelele de socializare un mesaj emoționant pentru fiica sa.

Feli Donose se simte împlinită de când în viața ei a apărut micuța Nora Luna. Aceasta își iubește fiica necondiționat și încearcă să arate acest lucru inclusiv în mediul online. Artista este din ce în ce mai activă pe rețelele de socializare și împărtășește cu fanii săi toate momentele de zi cu zi. De această dată, vedeta a postat un mesaj emoționant pentru fiica sa, lângă care a distribuit și o fotografie cu aceasta.

Feli, mesaj emoționant pentru fiica sa, Nora Luna [Sursa foto: Instagram]

''În fiecare zi și în tot restul vieții mele o să mă rog să fiu exemplul tău bun de femeie. Te iubesc cum nu am iubit! Voi fi înger pentru cine te iubește. Voi fi demon pentru cine te rănește. Până la sfârșitul tuturor vieților mele. Ești totul pentru mine. #felidinpoveste #noralunamea #teiubescdintotdeauna'', a fost mesajul transmis de Feli Donose pe rețelele de socializare.

Feli, întâmplări din viața de mamă

Rolul de mamă poate fi unul foarte dificil, însă Feli Donose se descurcă de minune. Cu toate acestea, există peripeții și întâmplări care fac „job-ul” de mamă mult mai frumos.

Feli Donose și fiica ei petrec mult împreună și încearcă să facă tot felul de activități mamă-fiică. Artista a povestit cum a decurs o seară de acest gen, iar sfârșitule este dramatic.

''Aseară am avut seară de mamă-fiică. La un moment dat am umplut cada și am stat amândouă relax. Imaginați-vă imaginile alea superbe mommy-daughter time de peste tot. 8 minute mai târziu,( ca să fiu sigură că sună dramatic) BAM(!!) o găletușă în gură.

Nora Luna mi-a cântat ce tot cânta Elsa: Let it gooooo! Let it gooooo!- ca să mă liniștească. Mi-a trecut. Ce să fac? Mai stau 2 ore dramatică. Mergem în vizită la prieteni. Abia aștept să mă plâng și acolo.”, a povestit Feli Donose fanilor ei pe rețelele de socializare.

