Feli și-a prezis toată viața! Artista spune adevărul despre momentul în care și-a cunoscut iubitul și poezia pe care a scris-o pentru fiica ei înainte să rămână însărcinată! "Voiam să o adopt pe Luna"

Feli este una dintre cele mai iubite artiste din țara noastră. Cântăreața a reușit să câștige simpatia publicului, prim simplitate, carismă și talentul înnăscut cu care înzestrat-o divinitatea. Este una dintre cele mai discrete prezențe mondene și de foarte puține ori a venit în public pentru a da din casă despre familia ei sau viața ei personală.

Feli, schimbată în rolul de mamă

Feli nu mai este doar o artistă ce își exprimă iubirea prin muzică, ci și o mamă care vrea tot ce e mai bun pentru copilul ei. Nora Luna este micuța care o face pe Feli să zâmbească în fiecare zi. Invitată în emisiunea "Duet", moderată de Alexandra Ungureanu și difuzată pe canalul de YouTube theXclusive, artista a dezvăluit cum s-a schimbat de când e mamă, față de momentele dinainte să rămână însărcinată.

"De când sunt mămica Norei sunt mult mai hotărâtă. Și atunci, dacă simt să fiu nebună ca să fiu înfiptă în lume, o fac. Datorită ei sunt mult mai hotărâtă și miserupistă. Am zero rețineri. Vreau să fiu cum simt. Încă am virgule, că trebuie să îmi pun și eu barierele mele de protecție să zic așa, dar nu mă înfrânează, dimpotrivă mă face să fiu mai puternică decât am crezut vreodată, nu doar în rol de mamă, ci și ca și femeie.", a declarat Feli.

Feli, mărturii de familie

Feli poate spune că este împlinită atât din punct de vedere profesional, cât și personal. Aceasta are o familie minunată, cu o fiică superbă și un iubit minunat. Cântăreața a povestit cum știa că așa va fi totul și ce s-a întâmplat la începutul formării familiei ei.

"Analizând așa, Cătălin a venit la momentul nepotrivit, pentru că mie nu îmi trebuia bărbat, îmi trebuia să adopt și să fac muzică. Eu când am scris poezia, eu am scris-o în ideea că o adopt pe Luna. Lumea e obișnuită cu sentimentul acesta de iubire, e de fapt apartenență, când l-am văzut am zis <Ăsta e, omul ăsta mie o să îmi facă un copil.> Jur! Că unde ne duce viața după aceea, că nu avem timp să ne cunoaștem, numai Dumnezeu știe.", a mărturisit Feli, în emisiunea "Duet".