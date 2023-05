Femeia care i-a transmis un mesaj în direct lui Smiley, cu putin timp înainte de nuntă! Artistul nu se aștepta la asta. E una dintre cele mai importante persoane din viața lui

In articol:

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai sudate cupluri din showbiz-ul românesc, iar în urmă cu doar câteva săptămâni, cei doi parteneri au făcut anunțul mult așteptat de toată lumea, mai precis că vor deveni oficial soț și soție.

Ei bine, nu mai este mult până când artistul și prezentatoarea TV își vor jura iubire veșnică, căci au început deja pregătirile pentru marele eveniment, iar fanii așteaptă cu sufletul la gură să-i vadă pe cei doi amorezi în ziua cea mare.

Recent, însă, invitat în platoul emisiunii lui Cătălin Măruță, Smiley a avut parte de o mulțime de surprize, printre care și un videoclip din partea bunicii sale, care i-a spus că îl iubește, filmare care l-a emoționat la maxim pe cunoscutul cântăreț.

Bunica lui Smiley: Te iubește mamaia și te îmbrățișează. Succesul tău îmi face viața fericită. Îți urez success și de acum înainte. Și mamaia te iubește.

Măruță: A fost foarte emoționată când ți-a trimis acest mesaj. Mi-a dat rețeta, i-am zis că facem noi sarmale la București, doar să ne dea rețeta. Am vrut să îți facem bucuria cu sarmalele de la bunica.

Smiley: Vă mulțumesc foarte mult. Nu știu cum ați ajuns la bunică-mea. Mamă, ce rețea aveți, măi. Sărut mâna mamaie, te pup și te iubesc și abia aștept să ne vedem la nuntă.

Smiley și bunica lui [Sursa foto: Captură TV]

Cum au anunțat Gina Pistol și Smiley că urmează să se căsătorească

În urmă cu doar câteva săptămâni, Smiley și Gina Pistol le-au făcut o mare bucurie fanilor lor, asta pentru că au anunțat că au decis să facă pasul cel mare în fața altarului și să devină oficial soț și soție.

De precizat este că, cei doi au dat vestea cea mare în același mod ca atunci când au anunțat că vor deveni părinți pentru prima dată.

„Facem un anunț important din nou. Acum doi ani, trei ani, am stat tot aici în curte, pe banca asta și v-am anunțat că o să devenim părinți. Între timp am și devenit. Am zis să aflați prima oară de la noi, am primit întrebarea asta de mi s-a acrit de ea și am spus întotdeauna că o să vă anunț eu. Am zis că anunțul ăsta nu pot să-l fac singur și suntem împreună aici și vă anunțăm că am decis să ne căsătorim! Decizia am luat-o acum un an și jumătate. Cred că ne-am decis de mai mult timp, dar atunci am verbalizat-o.”, a spus Smiley, în videoclipul pe care l-a postat pe YouTube.