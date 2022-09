Femeia căreia i-a murit fătul în pântece, mărturii cutremurătoare: "Eu eram în stare de șoc. Mi-au făcut cezariana după aproape 20 de ore, când nu am mai putut"| EXCLUSIV

In articol:

Sunt acuzații de malpraxis la Spitalul Buftea, aduse de o tânără căreia bebelușul i-a murit în pântece, în timp ce se afla în unitatea medicală. Tânăra însărcinată în 39 de săptămâni a mers la spital pentru a naște, însă lucrurile au luat o întorsătură tragică.

Avocatul Adrian Cuculis a oferit mai multe detalii cu privire la acest caz, pe care Jurnaliștii WOWbiz.ro l-au prezentat într-un material anterior. Totodată, jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu Andrada Soroceanu pentru a afla drama prin care a fost nevoită să treacă recent.

Mama căreia i-a murit pruncul în pântece, mărturii cutremurătoare

Andrada Soroceanu urma să nască cel de-al doilea copil, dar povestește că în ziua în care s-a internat a fost și ultima zi de viață pentru pruncul pe care ar fi trebuit să îl aducă pe lume.

" Am ajuns la spital la 38 de săptămâni de sarcină și 4 zile. Am fost la control și m-a oprit în spital de urgență pentru că trebuia scoasă de urgență așa mi-au spus, astăzi, maxim mâine.

Apoi m-au internat în spital, au continuat în ambulatoriu controalele, apoi a venit în spital, m-a monitorizat o dată și apoi mi-a spus că pleacă acasă pentru că vom face cezariana a doua zi când e de gardă dumneaei și mi-a spus că doamna de gardă știe de mine și va avea grijă de mine.

Nu a venit nimeni la mine, am urmat la monitor pe rând. A spus că eu sunt urgență, dar de fapt eu nu știu în ce mod s-a exprimat ea doctorilor că eu sunt o urgență. Am urmat la monitor și când a fost rândul meu doamna asistentă m-a pus pe pat să aștept. Mi s-a făcut rău și nu a mai venit, a zis că are o urgență.

Apoi am umblat disperată pe holuri și nu am mai găsit pe nimeni, a venit până la urmă o altă asistentă care vorbea la telefon și m-a întrebat ce am pățit și mi-a spus că mă pune ea la monitor și atunci nu a mai avut puls copilul când m-a pus ea, după câteva ore după ce am așteptat.

A chemat-o pe doamna de gardă să mă ia la ecograf și să confirme și dumneaei. Atunci am văzut-o pe doamna de gardă și ea m-a văzut pentru prima oară... atunci când copilul a murit, până atunci nu s-a făcut nimic", a povestit Andrada Soroceanu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

"În aceeași zi m-am dus să nasc, dar nu am mai născut"

Mama care și-a pierdut copilul ne-a povestit că medicul intenționase să o interneze și că ar fi trebuit să nască de urgență, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat. După mai multe ore în care povestește că a așteptat să vină cineva să îi monitorizeze sarcina, copilul a decedat.

"Monitorizarea mea a fost undeva la 14:00, cam așa și totul s-a întâmplat seara, în jur de 19:00 – 20:00. Mi-am chemat atunci familia, eu i-am rugat să sune să îi anunțe și nu au vrut, mau zis că ei nu fac așa ceva să sun eu. Mi-am sunat soțul și mama, ei au venit la mine și eu eram în stare de șoc.

În aceeași zi m-am dus să nasc, mi-a zis că nasc, că e urgență, dar nu am mai născut și în aceeași zi a murit copilul cu semne vitale. Toate documentele au rămas la ei, nu au vrut să îmi dea nimic (...)Cu 2 săptămâni înainte să mă interneze văzuse problema asta și nu știu de ce a mai continuat să mă cheme", a mai explicat Andrada, pentru WOWbiz.ro.

Cezariana ar fi fost efectuată după 20 de ore

După ce a aflat că pruncul a murit, femeia mărturisește că medicul i-a recomandat să aștepte și să nu afecteze uterul printr-o cezariană, mai ales dacă își mai dorea încă un copil. Andrada a povestit că după 20 de ore i s-a efectuat cezariana pentru a scoate pruncul mort, operație ce spune că s-a realizat la insistențele ei.

"Doamna doctor care mi-a monitorizat sarcina de la început a spus că pentru binele meu, dacă vreau să fac cât mai repede copii, ar fi mai bine să nu fie tăiat uterul ca să mă pot reface și că trei săptămâni scrie în carte că poate sta așa copilul.

Am stat așa aproximativ 20 de ore și nu am mai putut nici fizic și nici psihic și am semnat să fac cezariană, la insistențele mele. Simțeam că nu o să fiu bine și îmi era teamă, iar acasă mă aștepta un copil", a mărturisit pacienta de la Spitalul Buftea.

Plângere penală în cazul pruncului decedat în pântece

Avocatul Adrian Cuculis a discutat cu jurnaliștii WOWbiz.ro și a explicat faptul că există o anchetă în desfășurare, iar o plângere penală a fost depusă, urmând ca după rezultatele necropsiei să se solicite și daunele morale și materiale.

"S-a depus o plângere penală, lucrurile sunt deocamdată în cercetare și urmează ca după ce apare raportul de necropsie să știm și noi de ce a murit copilul respectiv, iar nu în ultimul rând, după ce avem raportul respectiv s-ar putea să facem și o excludere a urmăririi penale, pentru că părerea mea este că acolo s-a produs inclusiv o infracțiune de fals intelectual cu privire la raportul pe care l-au întocmit medicii.

Va cere și daune materiale și morale ulterior, dar pentru moment așteptăm raportul de necropsie să ne spună INML de ce a murit copilul respectiv", a declarat avocatul Adrian Cuculis, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au contactat Spitalul Buftea pentru a solicita un punct de vedere cu privire la acest caz, însă până la momentul publicării acestui articol nu au obținut niciun răspuns!

