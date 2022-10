Femeia cu care Culiță Sterp s-a întâlnit în aeroport, după ani buni! Nu i-a venit să creadă când a văzut-o: "Ce m-am bucurat"

In articol:

Culiță Sterp a avut parte de o surpriză de proporții atunci când a călătorit ultima oară cu avionul. Artistul, care își cumpărase bilet spre Madrid pentru a participa la un eveniment, s-a întâlnit întâmplător cu o cunoștință pe care nu o mai văzuse de ani buni.

Cine este femeia cu care Culiță Sterp s-a fotografiat în avion?

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că artistul Culiță Sterp are o legătură strânsă cu cei care îl urmăresc în mediul online. Cântărețul obișnuiește să împărtășească des cu cei de acasă momente din viața personală, mai ales atunci când este vorba despre carieră sau familie.

Și de această dată a procedat la fel. Culiță le-a dezvăluit fanilor că a avut parte de o surpriză atunci când a călătorit ultima oară cu avionul, căci s-a întâlnit cu o fostă colegă, care în prezent lucrează ca stewardesă.

Femeia i-a dat și o mână de ajutor artistului, care s-a confruntat cu o mică problemă în timpul zborului, iar la final s-au fotografiat împreună și au postat imaginea pe rețelele de socializare: "Eu de fiecare dată când merg cu avionul, dacă nu stau la ieșirea de urgență, nu am loc. Mă refer la companiile astea, low-cost, că la alea mari mai am. Și acum uite, am avut noroc că m-am întâlnit cu Oana, fosta mea colegă, m-a ajutat să stau aici. Bine, am plătit, că altfel nu se poate.", a declarat Culiță Sterp, pe contul personal de Instagram.

Culiță Sterp [Sursa foto: Instagram]

"Ce m-am bucurat să îmi văd fosta colegă după atâția ani. Azi mă pun pe 3 scaune, să am loc.", a scris Culiță Sterp, în dreptul fotografiei cu fosta lui colegă.

Fotografia postată de Culiță Sterp, alături de fosta lui colegă [Sursa foto: Instagram]