Femeia cu care Dinu Maxer ar fi înlocuit-o pe Deea! Cine i-ar fi dat de gol: „Este cu mult mai tânără decât el. Seamănă mult cu Nicoleta Luciu”

Se pare că Dinu Maxer ar fi într-o nouă relație. Se zvonește că artistul care s-a despărțit deja de femeia cu care a petrecut aproape două decenii și cu care are doi copii ar fi înlocuit-o pe aceasta cu o domnișoară brunetă, mult mai tânără decât el.

Cei doi ar fi petrecut noaptea trecută într-un club din centrul Bucureștiului, în compania unor prieteni apropiați.

În urmă cu doar două săptămâni, Deea Maxer anunța separarea de tatăl copiilor ei, Dinu Maxer. Cei doi au divorțat după mai bine de 18 ani de relație și pare că nimic nu îi mai poate aduce înapoi. Fiecare dintre ei încearcă să își refacă viața personală și să își vadă de propriul drum, singurul lucru care îi mai leagă fiind cei doi copii pe care îi au împreună.

Deși a trecut puțin timp de la divorț, Dinu Maxer ar fi deja implicat într-o nouă relație cu o domnișoară mult mai tânără decât el. Ar fi vorba despre o brunetă înaltă, voluptoasă, cu un bust generos și seamănă foarte bine cu Nicoleta Luciu, fosta iubită a artistului, cel puțin așa susțin apropiații artistului.

Cei doi au petrecut în urmă cu o seară într-un club din centrul Capitalei, în compania unor prieteni apropiați. Se zvonește că tânăra nu este o persoană publică, motiv pentru care Dinu Maxer își dorește să fie discret și să păstreze relația în secret.

„Aseară Dinu a fost la un chef și a venit cu noua lui iubită. Au petrecut câteva ore într-un club din București.

Ei încearcă să fie cât mai discreți și să pătreze în public o oarecare distanță dar aseară, el când a venit cu ea, la masă, Dinu le-a prezentat-o prietenilor de acolo ca fiind noua lui iubită, de față cu cei apropiați el nu se mai ascunde.

Ea nu este familiarizată cu lumea mondenă și pentru asta ei își doresc discreție momentan. Este cu mult mai tânără decât el. El a dansat toată noaptea cu prietenii în club, dar ea a preferat să stea la masă și să îl privească. Din câte am înțeles ei doi se văd deja de câteva săptămâni și se vede că există o chimie între ei doi. Noua iubită a lui Dinu seamănă mult cu Nicoleta Luciu. Are părul brunet și lung, are un bust generos și este înaltă. Copia perfectă a Nicoletei”, a scris Click.ro., conform unor surse apropiate.

Dinu și Deea Maxer [Sursa foto: Instagram]