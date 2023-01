”Femeia cu ochi de Husky”, apel disperat. Și-a pierdut animalul de companie și oferă o recompensă impresionantă: „Ofer 1.000 de euro pentru cei care îmi găsesc pisica”

In articol:

Lenna Horvath, aka ”Femeia cu ochi de Husky”, așa cum este cunoscută în întreaga țară, face un apel disperat către cei care o urmăresc. Vedeta și-a pierdut pisica pentru a doua oară și oferă recompensă celui care îi găsește animalul de companie.

Lenna Horvath, disperată după ce și-a pierdut pisica

Lenna Horvath trece prin momente triste, după ce animalul său de companie a dispărut chiar sub privirile ei. Vedeta a mărturisit că nu este prima dată când se întâmplă acest lucru și oferă o recompensă considerabilă celui care îi găsește prietenul patruped.

Femeia a povestit că a ieșit în parc împreună cu pisica ei și într-un moment de neatenție aceasta a dispărut. Vedeta susține că în preajma sa se afla o persoană suspectă, însă în acel moment nu a dat atenție acestui lucru.

''Sunt foarte supărată, nu am dormit toată noaptea, m-am umflat de plâns. Deci nu mai pot, am ieșit cu pisica afară pentru că eu îmi scot pisica afară în parc. Într-o fracțiune de secundă nu am fost atentă și un individ am văzut că se uita așa mai ciudat spre noi, pur și simplu într-o fracțiune de secundă a dispărut.

Am obișnuit-o să o scot afară în lesă. Sunt atât de supărată, m-am umflat de plâns. Am pisica asta de 11 ani și nu pot să trăiesc fără animalul ăsta. Individul se tot uita și se tot învârtea. Se urca în mașină cobora, mi se părea așa ciudat, dar nici nu pot să-l învinuiesc.'', a declarat Lenna Horvath, în cadrul unei emisiuni TV.

Vedeta oferă o recompensă considerabilă celui care îi găsește pisica

Lenna Horvath este foarte disperată și oferă o recompensă în valoare de 1.000 de euro celui care îi găsește pisica. Vedeta ține foarte mult la patruped și este foarte dezamăgită de situația în care se află.

''E a doua oară când pățesc asta pentru că acum șase ani am mai pățit o chestie de genul cu pisica. Am căutat prin parc. Sunt atât de supărată, am luat și pastile.

Este o pisică neagră, cu ochii verzi și are o zgardă roșie la roșie. Înseamnă tot pentru mine este ca un copil, face parte din viața mea. Ofer 1.000 de euro pentru cei care îmi găsesc pisica.'', a mai adăugat vedeta.

Lenna Horvath și-a pierdut pentru a doua oară pisica [Sursa foto: Instagram]