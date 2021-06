Femeia de 31 de ani care nu se poate opri din a mânca pământ. Cum arată acum

In articol:

Elizabeth Smith Leath, în vârstă de 31 de ani, nu se poate opri din a mânca pământ sau nisip. Femeia este din Iowa Park, Texas, iar cazul ei a ajuns în atenția tuturor, după ce a declarat că face asta de mai bine de 15 ani. Riscă să se îmbolnăvească serios dacă nu va înceta cu acest regim.

Femeia care mănâncă pământ de 15 ani

Totul a început când avea vârsta de 17 ani. Elizabeth a fost diagnosticată cu boala pica, o afecțiune caracterizată prin dorința de-a mânca lucruri mai puțin obișnuite, precum vopsea, plastice sau chiar șervețele. A început să consume nisip sau pământ, observând faptul că o ajută să treacă peste momente dificile.

Cu toate acestea, a avut de suferit din cauza acestei plăceri nevinovate. S-a confruntat cu probleme de sănătate și a rămas fără patru dinți. Atunci a decis că este momentul să ceară ajutor. Psihoterapetul i-a sugerat să înlocuiască acestea cu niște biscuiți.

Elizabeth Smith Leath[Sursa foto: Facebook]

„Nici nu se compară gustul. Uneori funcționează, dar alteori încep să mă confrunt cu pofta și cu stresul. Iau medicamente care mă ajută să controlez poftele, dar tot am momente în care tânjesc să mănânc pământ. Mă duc afară, îmi umplu o cană, mă așez și încep să mestec savurând. Dacă nu pot face rost de pământ, atunci voi mâncă nisip, fiindcă seamănă destul de mult la gust. Mi-am stricat dinții, s-au deteriorat extrem de mult. Am pierdut deja patru dintre ei. Cel mai mult în viață am ajuns să consum cinci căni de pământ pe zi”, a dezvăluit femeia în vârstră de 31 de ani, potrivit celor de la Metro.co.uk.

Însă, femeia recunoaște că își stăpânește cu greu poftele și unde mai pui faptul că trebuie să se ascundă de cei șase copii. Se teme de faptul că aceștia vor prelua aceasta obișnuiță de la mama lor și nu va fi deloc bine pentru ei.