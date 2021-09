Femeia decedată în recepția unei pensiuni din Sinaia nu a murit din cauza loviturilor primite. Rezultatul necropsiei i-a uimit pe anchetatori

In articol:

Moartea unei turiste de 47 de ani a șocat o țară întreagă, după ce femeia s-a prăbușit în recepția unei pensiuni din Sinaia, la câteva secunde după ce bărbatul care o însoțea a lovit-o în nenumărate rânduri.

Cu toate acestea, noi detalii din anchetă au dezvăluit faptul că nu loviturile primite au fost cele care i-au adus sfârșitul victimei, ci o asfixie mecanică.

Femeia nu a murit din cauza loviturilor primite

Tragedia de la Sinaia a marcat o țară întreagă, iar toată lumea a sărit cu acuzații grave la adresa bărbatului, când au văzut bestialitatea cu care acesta a lovit-o pe concubina lui, care a murit la câteva minute distanță de la incident.Totuși, anchetatorii au cerut, așa cum era normal, și expertiza medico-legală a trupului neînsuflețit, pentru a afla cauza exactă a decesului. Astfel, oamenii legii au avut o surpriză neașteptată, căci rezultatul necropsiei a arătat clar că femeia de 47 de ani nu și-a găsit sfârșitul în urma loviturilor primite, ci din cauza unei asfixii mecanice, prin aspirare de conținut gastric.

Acum, agresorul a fost reținut doar pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere sub influența alcoolui și conducere fără permis și nu va mai fi cercetat pentru crimă: "Faţă de bărbat a fost disupusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, fiind cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere sub influenţa alcoolului şi conducere fără permis", a transmis Maria Magdalena Rădulescu, reprezentant IPJ Prahova, potrivit Spynews.ro.

Vecinii femeii, declarații cutremurătoare despre victimă

Nu doar raportul necropsiei a reprezentat o surpriză uluitoare pentru anchetatori, ci și declarațiile vecinilor victimei, care au fost de-a dreptul cutremurătoare. Oamenii au povestit că aceasta avea un comportament ciudat și nu era deloc sociabilă, ba mai mult, avea momente când îi blestema, fără niciun motiv.

De asemenea, tot vecinii au declarat că turista suferise recent o intervenție chirurgicală la cap, chiar înainte să meargă împreună cu concubinul ei la acea pensiune, unde s-a petrecut tragedia: "Ea a avut probleme de mică, probleme cu capul... A fost şi operată, nu ştiu de ce anume, dar era în recuperare acum. Blestema, asta era... dar blesteme grele, foarte grele...", a declarat o vecină a femeii, potrivit sursei citate.