Tanara din statul american Carolina de Nord sufera de o boala autoimuna, motiv pentru care a fost cat se poate de precauta. Femeia nu a mai iesit din casa si s-a izolat inclusiv de sotul ei, locuind in camere separate.

Totusi, a fost diagnosticata cu COVID-19. "Nu am fost niciodata atat de bolnava, nu mi-a fost niciodata atat de frica! Sunt ingrozita", a declarat ea.

Potrivit jurnalistilor de la The New York Post, americanca banuieste ca s-ar fi infectat dupa ce ar fi facut cumparaturi online. O femeie i-a lasat pachetul in fata usii, fara sa interactioneze in vreun fel. Ea crede ca ar fi luat virusul pentru ca a atins plasa cu cumparaturile fara sa poarte manusi.

"Credeam ca am facut totul corect. Abia am avut vreun contact, nici nu am atins-o", a declarat americanca Rachel.

Tanara care sufera de o boala autoimuna a fost testata pozitiv cu COVID-19 dupa ce a prezentat simptome specifice: febra mare, tuse seaca, anosmie (pierderea mirosului), oboseala si dureri de cap.

Americanca le-a spus jurnalistilor de peste Ocean ca, inainte sa intre in izolare in urma cu trei saptamani, mai intrase in contact cu o singura persoana: o farmacista.

Covid 19 rezistă 2-3 zile pe plastic şi inox, 24 de ore pe carton şi 4 ore pe cupru, a transmis Ministerul Sănătăţii, apreciind că ”aceste rezultate subliniază atât importanţa spălatului frecvent pe mâini, cât şi dezinfectarea suprafeţelor”.