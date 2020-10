Elena Iordan [Sursa foto: captura antena1]

O femeie invitată la emisiunea prezentată de Mirela Vaida își povestește drama pe care o trăiește alături de soțul ei. Elena Iordan mărturisește cum o terorizează partenerul de viață. Aceasta susține că este bătută cu bestialitate și amenințată cu moartea constant. Elena a mai povestit că are un soț extrem de violent care o agresează fizic și o amenință cu moartea. Aceasta a mai declarat că ea și fiica lor cea mică au fost nevoite să doarmă nopțile în mașină, de frică să nu fie atacate în casă.



Sărmana femeie duce o viață greu de închipuit alături de soțul ei. În urmă cu trei ani aceasta și-a denunțat soțul la poliție pentru că s-a urcat beat la volan și pentru că nu avea permis de conducere. Cu toate că i-a părut rău pentru gestul făcut, femeia este bătută și amenințată zilnic de către bărbatul ei, care dorește să o vadă moartă.

„Dacă n-ar fi fost copilul lângă mine, eram moartă azi. Mă lovește și cu pumnul și cu picioarele mi-a dat. Am ajuns să dorm cu copilul în mașină, pe stradă. Nu mai pot. Am ajuns să stau cu frică în casa mea. Sâmbătă noapte am avut ultimul apel la 112 și nu s-a rezolvat nimic.”, a spus Elena Iordan.

Bărbatul este violent și cu copilul său

Elena a declarat că și fiica lor cea mică este traumatizată de tatăl violent. Cele două sunt nevoite să fugă de acasă atunci când bărbatul devine violent. În ultimii trei ani, femeia a depus nenumărate plângeri la poliție împotriva bărbatului, însă fără succes. Femeia agresată a ajuns de mai multe ori la spital cu răni grave, ba chiar și cu timpanul spart.

Pe de altă parte, soțul Elenei Iordan susține că partenera lui de viață „nu este moartă încă” și ordinul de restricție îl oprește să fie agresiv cu ea și copilul. Bărbatul nu a negat acuzațiile care i s-au adus legate de violențele împotriva familiei.

Elena Iordan a declarat că a ajuns la capătul puterilor și nu mai rezistă în fața agresiunilor la care este supusă și a scandalurilor soțului. Cu toate că a depus actele de divorț, bărbatul continuă să fie agresiv, lovind-o cu bestialitate.

