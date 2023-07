“Femeile ar trebuie să țină cont” Raluca Bădulescu trage un semnal de alarmă pentru femeile din România! Ce o deranjează pe jurata “Bravo, ai stil”? | EXCLUSIV

In articol:

Raluca Bădulescu este un exemplu real de ambiție și determinare. Vedeta Kanal D a reușit să învingă lupta cu kilogramele în plus, în urmă cu mulți ani, iar acum arată incredibil. Nu numai că este într-o formă fizică extraordinară, ci și emană foarte multă siguranță.

Fashion icon-ul știe cum să aducă zâmbetul pe buzele tuturor, fiind mereu binedispusă, comică, sinceră și asumată.

Raluca Bădulescu, sfat prețios pentru femei

Raluca Bădulescu ne-a răspuns la câteva întrebări picante. Vedeta a vorbit despre aspectele care o deranjează la persoanele din jurul ei, mai ales femei.

"Încerc să nu judec, dar fără să vreau observ anumite aspecte în jurul meu. Femeile ar trebui să țină cont de partea de îngrijire, manichiură, pedichiură, vopsit, să fie impecabile. Sunt lucruri de bază. Poți purta haine impecabile, scumpe, dar dacă nu avem grijă de noi este un efort inutil. Înainte de haine trebuie să avem grijă de pielea noastră, de cum arată unghiile, părul. În rest nu mă deranjează alte lucruri, gusturile în materie de modă diferă, nu trebuie să îmi placă mie cum se îmbracă cineva dacă acel cineva se simte bine în pielea ei. Dar îngrijirea personală contează mai mult decât hainele.", a declarat Raluca Bădulescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Singurul obiect fără de care Raluca Bădulescu nu iese din casă

Raluca Bădulescu le-a dezvăluit jurnaliștilor WOWbiz.ro

și care este singurul obiect fără de care nu poate pleca niciodată de acasă. Vedeta și-a luat inclusiv măsuri de siguranță ca să fie sigură că îl are întotdeauna când iese pe ușă.

"Nu ies fără telefon. Am un lanț pe care îl prind de telefon ca să îl țin la gât și unul pe care îl atașez telefonului pentru a-l prinde de mână. Să fiu sigură că nu plec fără el niciodată", a mărturisit Raluca Bădulescu.

Dacă în general este o persoana superstițioasă, când vine la filmările pentru "Bravo, ai stil", jurata nu mai ține cont de aceste lucruri. Se simte ca în familie, iar atmosfera este de frumoasă că uită orice superstiție de care poate ar ține cont în alte circumstanțe.

"Înainte de filmările "Bravo, ai stil!" nu am niciun fel de superstiție, pentru că la noi în echipă este o atmosferă atât de frumoasă! Eu sunt un om care, în general, am superstiții, dar când vine vorba de filmări nu am. Înainte de filmări am grijă să fiu odihnită ca să mă pot bucura de toată această experiență "Bravo, ai stil!"", a explicat jurata de la "Bravo, ai stil!".

