O tornadă a lovit România! Oamenii speriați s-au refugiat în case

In articol:

Vârtejul care a unit cerul și pământul a strâns norii ca într-un fuior. Fenomenul a apărut după câțiva stropi de ploaie care nu păreau să prevestească nici măcar furtuna. Fabian a fost singurul care a apucat să fotografieze tornada:

"Dintr-o casă peste casă am văzut că se inorează, am venit in gradina si exact acolo, am vazut tornada, am fotografiat-o", spune acesta.



Ciudat e că vântul violent a luat forma unui fuior de tornadă între o repriză de ploaie, urmată de soare și iar ploaie. Total neobișnuit dacă ne gândim că astfel de fenomene apar mai degrabă în timpul vijeliilor puternice. Speriați că ar putea fi luați pe sus, oamenii s-au refugiat în case.

La o intensitate mult mai mare, același fenomen a făcut prăpăd, anul trecut, într-o localitate din Iași dar în luna iulie când soarele ardea mai tare. Fenomenele extreme sunt declanșate de schimbările bruște de temperatură care provoacă și averse de ploaie cu gheață. În Harghita, la ora amiezii, drumurile păreau înzăpezite, iar la Drăgăneșt - Olt de-a lungul viilor s-au format cărări de gheață.

Potopul de grindină s-a abătut și peste câteva localități din Cluj în vreme ce altele, situate la mică distanță, au rămas neatinse de piatră. Cei care au avut ghinionul să-și găsească culturile și solariile sub covorul de gheață spun că aversa n-a ținut mai mult de câteva minute:.



Imagini cu munți de grindină au fost surprinse și în Calafat . Unde nu s-au produs fenomene extreme, a plouat torențial. La Craiova, apa a avut un metru pe străzile intens circulate și mașinile au înaintat cu mare greu.

Ne aflăm într-un proces de răcire anormal pentru această perioadă când potrivit calendarului, trebuie să ne pregătim de vară. Pe vârful Omu a nins însă ca-n toiul iernii. Meteorologii spun că vremea se poate schimba de la o oră la alta așa că nu trebuie să ne facem griji.