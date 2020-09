Bataia de la Motru

Un videoclip în care o fetiță a fost agresată în repetate rânduri a fost făcut public pe internet.

Din imagini, fetița care a fost victimă pare să fie mai mică decât agresoarea ei, iar la un moment dat se aude cum îi plânge și cum îi spune să o lase în pace.

Cele două videoclipuri surprind imagini de coșmar: o fată este urmărită pe scări, în timp ce plânge, de către o altă fată și prietena ei care filmează. Cele două par să se distreze de minune, râzând, in timp ce cea mică se aude plângând pe fundal. Videoclipul se termină brusc, iar cel de-al doilea le are protagoniste pe aceleași fete, agresând aceeași victimă, însă într-un alt loc. De acestă dată, cea mică spune să fie lăsată în pace, anunțând-le că o să îi spună mamei ei, moment in care fetele râd, din nou. Ultimul videoclip se termină cu una din agresoare, care spune cu zâmbetul pe buze „înoată cheluțu”, semn că nu este deloc afectată de bullying-ul pe care tocmai l-a realizat.

Videoclipurile au fost publicate pe Facebook de catre o femeie, care le-a postat alături de un mesaj.

„Se întâmpla la Motru ! Unde dam de aceeași părinți iresponsabili și de aceeași copii bătuți in cap ! Da , sa va înoate părinții cu tot cu voi câțiva ani “ la apa mare” sa se sature de așa copii fără viitor pe care ii” cresc din greu “ . Sper sa primiți ce meritați !”, a scris femeia, revoltată fiind de imagini.

Știre în curs de actualizare.