„Ferească Dumnezeu să fi intrat un copil”! Sticle cu mercur, descoperite de un locatar în subsolul unui bloc din Argeș. Autoritățile au intervenit rapid

Ieri seară s-a dat alertă în municipiul Câmpulung Muscel, după ce un locatar al unui bloc a găsit două sticle cu mercur, chiar în subsolul imobilului. Acesta a intrat în încăperea din bloc pentru a face curat, iar din greșeală a spart una dintre sticle, fără a-și da seama inițial că este vorba despre o substanță periculoasă.

La scurt timp, acesta și-a dat seama că este vorba de o substanță care îl poate pune în pericol atât pe el, cât și pe ceilalți locatari, așa că a apelat rapid numărul unic de urgență, 112, autoritățile intervenind imediat. Totodată, oamenii legii au izolat zona până când au îndepărtat mercurul, ulterior deschizând o anchetă pentru a identifica persoana căreia îi aparțineau sticlele cu respectiva substanță.

Locatar: „Am văzut niște pete”

Persoana care a intrat în subsol pentru a face curat a văzut aceste două sticle, iar din greșeală a spart una dintre ele, apoi din recipient a căzut mercurul, despre care locatarul a crezut inițial că este vopsea. Acesta a văzut că substanța periculoasă se întinde, iar înainte de a cere ajutorul autorităților, locatarul a chemat vecinii, apoi când au realizat că este vorba de mercur, oamenii au sunat la 112.

„Am văzut nişte pete şi când am dat cu piciorul, am zis că e vopsea, am văzut că se întinde.”, a spus locatarul.

Astfel, după apelul la 112, pompierii, polițiștii dar și reprezentanții de la Garda de Mediu au ajuns la fața locului și au izolat zona până când au reușit să îndepărteze întreaga cantitate de substanță.

„În urma sesizării, poliţiştii de ordine publică din cadrul Poliţiei Muncipiului Câmpulung au asigurat locul faptei, iar la faţa locului s-au deplasat reprezentanţi ai ISU Argeş împreună cu reprezentanţi ai Gărzii de Mediu Argeş pentru ridicare în condiţii de siguranţă a substanţei cu potenţial periculos.” , a transmis purtătorul de cuvânt IPJ Argeș.

De asemenea, primarul municipiului Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, a precizat că exista posibilitatea ca tot acest incident să ducă la o adevărată tragedie, asta pentru că în interiorul subsolului sunt două biciclete, iar copiii puteau să intre în acel moment acolo, în timp ce substanța periculoasă se afla în încăpere.

„Ferească Dumnezeu să fi intrat un copil, pentru că acolo sunt două biciclete, să fi călcat în mercurul ăla sau sunt scenarii şi mai negre. Eu zic că ne iubeşte Dumnezeu.”, a precizat Elena Lasconi.

De asemenea, oamenii legii deja au un cerc de suspecți ce ar fi putut duce substanța în subsol. De precizat este că, mercurul este o substanţă puternic halucinogenă, iar deţinerea, traficul şi vânzarea acestuia sunt strict interzise şi pedepsite prin lege.

Mercurul descoperit în subsolul blocului [Sursa foto: Captură Video]