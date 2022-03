Fergie împlinește 47 de ani. În 2007, artista a ajuns în Cartea Recordurilor cu piesa ei „Fergalicious”

In articol:

Cântăreață și actriță, Fergie Duhamel, s-a născut pe 27 martie 1975. Fergie a aparținut inițial trupei „Wild Orchid”, dar apoi a obținut succes la nivel mondial devenind membră a trupei „Black Eyed Pea”s în 2002 și lansând împreună cu trupa albumele „Elephunk” (2003) și „Monkey Business” (2005).

Parcursul artistei în trupa Black Eyed Peas

Fergie a început și o carieră solo în 2006, bucurându-se de un mare success, datorită albumului The Dutches, care a vândut aproape 7.000.000 de exemplare și din care au fost extrase single-uri precum „Fergalicious”, „London Bridge” și „Big Girls Don't Cry”.

În 2009, s-a întors în trupa Black Eyed Peas pentru al cincilea album, The END, cu hitul I Gotta Feeling. În 2017, după 11 ani, Fergie a lansat al doilea album solo, Double Dutchess, părăsind Black Eyed Peas.

Stacy Ann Ferguson s-a născut în Hacienda Heights, California, mama ei fiind Theresa Ann Gore, iar tatăl Patrick Ferguson. Are origini britanice, mexicane și, desigur, americane.

Fergie a început de la o vârstă fragedă să lucreze în lumea divertismentului, filmând câteva reclame, dar mai ales ca protagonistă a unui serial TV american pentru copii, Kids Incorporated, unde va rămâne în distribuție din 1984 până în 1989.

Cariera solo

În 2006, Fergie debutează cu primul ei album solo The Dutchess, care îi aduce titlul de cea mai bună nouă artistă feminină din 2007.

Albumul său a fost lansat pe 19 septembrie 2006. Artistul Will.i.am, care a supravegheat producția albumului, colaborează la hitul Fergalicious (numărul 2 în Billboard Hot 100) și la alte piese precum All That I Got (The Make Up Song) și Here I Come.

La sfârșitul verii lui 2006, Fergie a lansat single-ul London Bridge. Piesa a rămas numărul 1 la Billboard Hot 100 timp de trei săptămâni.

Al doilea single este Fergalicious, datorită căruia artista apare în Cartea Recordurilor Guinness din 2007 pentru recordul absolut de descărcări digitale ale piesei într-o săptămână (295.000).

Al treilea single Glamorous rămâne numărul 1 de pe Billboard Hot 100 timp de două săptămâni, fiind realizat în colaborare cu rapperul Ludacris.

Al patrulea single este Big Girls Don't Cry care a ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100. Datorită succesului mare al piesei, albumul revine în top 10 după 52 de săptămâni de la lansare și ajunge pe locul 2.