„Fericirea vine după ce guști și din dezamăgiri!” Georgiana Lobonț a transmis un mesaj neașteptat în miez de noapte. Ce se întâmplă în viața artistei în aceste momente

Georgiana Lobonț nu a avut dintotdeauna succesul pe care îl astăzi în plan profesional. Ca orice artist care acum se mândrește cu o carieră în plină ascensiune, și cântăreața a plecat de jos alături de soțul ei, pentru a-și construi viața pe care și-au dorit-o dintotdeauna.

Visul de a avea o familie minunată și o condiție materială mai mult decât stabilă li s-a îndeplinit, însă acest lucru a venit la pachet cu multe sacrificii, muncă și nopți nedormite pentru artistă și pentru soțul ei.

Georgiana Lobonț este prezentă pe rețelele de socializare pentru a-i pune pe fani la curent cu ceea ce face în plan profesional și pentru a le arăta ce viață frumoasă are de când a ajuns și mai mult, în ultimele luni, în lumina reflectoarelor. Acesta nu este singurul scop al artistei în mediul online, pentru că, din când în când, ține să amintească tuturor că satisfacția financiară vine abia după depășirea etapelor grele de la început. Artista și-a încurajat și motivat fanii să lupte pentru ceea ce își doresc și să muncească cât este nevoie pentru a-și vedea visul îndeplinit, așa cum s-a întâmplat și în cazul său.

„Cu sudoare faci și bani! Dacă își dorești ceva în viață, atunci fă ceva! Nu uita că nimic nu e ușor, iar începuturile sunt cele mai grele. Timpul e prețios! Cu ambiție și implicare vei reuși! Nu te da bătut! Fericirea vine după ce guști și din dezamăgiri!”, a scris georgiana Lobonț în mediul online în miez de noapte, în dreptul unei fotografii în care se afla în lumina reflectoarelor.

Georgiana Lobonț, mărturisiri despre Armin Nicoară, după declanșarea scandalului presupusului divorț

Odată ce apele s-au mai liniștit după declarațiile controversate ale lui Radu Ciciovan despre divorț, dar și după mărturisirile lui Armin Nicoară, pe care Georgiana Lobonț le-a considerat total nepotrivite, artista a vorbit despre cum au stat lucrurile, de fapt, între ea și finul ei.

De asemenea, a explicat de ce a ales să păstreze tăcerea până în acest moment despre situația sa sentimentală.

„ Nu voiam să apar, nicidecum cu asemenea subiecte. Eu am vrut cât mai repede să se șteargă cu buretele, să se oprească focul ăsta, dar nu am putut să îl opresc decât prin tăcere. Ei s-au gândit că poate este vreo strategie de a-și face reclamă, dar eu nu am nevoie de nicio reclamă, în momentul ăsta. A ieșit cumva ca și cum ar fi fost strategic, dar nu aveam nevoie de așa ceva. Oamenii au zis că e ori chestia asta, ori chestia că e Armin la mijloc. Nu am de ce să mă feresc sau să mă ascund. Pe moment m-am supărat pe Armin Nicoară, pentru că voiam să tacă, pentru că nu avea ce să spună. Nu era, în primul rând, problema lui. Oamenii au început să lase comentarii, că ești cum ești, că din cauza lui, el s-a alarmat. A primit amenințări.”, a mărturisit Georgiana Lobonț.