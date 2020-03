Un bărbat din Țăndărei, devenit celebru după ce a făcut live de la Spitalul ”Matei Balș”, spune că s-a vindecat de COVID-19 și că pregătește ”o mare paranghelie, cu porc și vin roșu” peste zece zile, când speră că se va externa.

Eduard L. a fost urmărit de zeci de mii de persoane, în urmă cu trei zile, când a transmis pe contul lui de sozializare imagini în care părea în stare gravă. Bărbatul purta o mască și respira cu mare dificultate. El îi îndemna pe toți să rămână în case și să se roage la Dumnezeu.

Ieri, bărbatul de origine rromă s-a autodeclarat vindecat. El spune că se simte bine și că izolarea este pentru ”cei mai bolnăviori”, în schimb, cei puternici precum el vor învinge virurusul. Eduard și-a anunțat toți prietenii că la ieșirea din spital va face un chef de zile mari și i-a sfătuit să-l aștepte cu bputur și mâncare.

”Vin acasă cu 20 de litri de pălincă”

”Bună dimineața, băieți, azi mă simt chiar foarte bine, am sărit hopul, nu mai sunt bolnav. Gata, băieți, ăștia care sunteți mai bolnăviori, stați în casă, ăștia care sunteți mai tari, stați liniștiți că nu moare nimeni! Sunt bine, uite, beau și un ceai! Mi-a trecut, pregătiți țuica, vinul! ieri nu puteam să stau în fund, dar ia uite acum!

Măi, pregătiți berbecul, porcul, când vin acasă să-l tăiați. Fraților, vă spun sincer, când vin acasă facem o paranghelie d-aia, cum facem noi, țiganii! Gata, nu mă mai doare nimic, gata! A plecat diavolul de la noi, din România. A plecat Sătănelul! Mulțumesc lui Dumnezeu, m-am dat jos...

Citeste si: Florin Salam, ameninţări mafiote de la ”indienii” din Ţăndărei: ”Nu mai calci la nici o nuntă, te rupem!” Declaraţie de război pentru Corduneni! VIDEO EXCLUSIV

Citeste si: Familie cu doi copii terorizata la Tandarei intr-o tentativa de jaf de tip Sinesti

Citeste si: Caz ingrozitor in Tandarei! Doi bebelusi au ajuns in stare critica la spital pentru ca bona nu le-a dat sa manance

Citeste si: Caz ingrozitor in Tandarei! Doi bebelusi au ajuns in stare critica la spital pentru ca bona nu le-a dat sa manance

(...) Dacă vrea Dumnezeu, în 10 zile sunt acasă. Deja am porcul pregătit, pregătesc mielul. Și fac pastramă cum face L. la Țănădărei, acolo. Și o dau numai pe vin roșu. Am un moldovean aici (în salon n.r.) are numai palincă de-aia la 70 grade, are livadă. A zis că-mi dă 20 de litri”, a spus bărbatul într-un live pe contul lui de socializare.

A luat COVID-19 la o înmormântare

Eduard L. a mai povestit că a contactat COVID-19 la înmormântarea unei mătușe, în urmă cu câteva zile.a mai povestit bărbatul. De altfel, Ialomița ar putea deveni un nou focar de infecție după ce 3 persoane din județ au murit în aceeași zi. Spitalele din Slobozia și Țăndărei au zeci de medici în autoziolare după ce o pacientă cu coronavirus din Țăndărei a tranzitat cele două unități spialicești.