Feriți-vă din calea Biancăi Drăgușanu! Obiectul de care vedeta nu se desparte pentru a se apăra la nevoie | EXCLUSIV

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai urmărite și apreciate persoane publice. Aceasta a câștigat simpatia publicului prin sinceritatea și asumarea de care dă dovadă de fiecare dată, dar și faptul că a devenit, singură, pe cont propriu, o femeie de succes.

Bianca Drăgușanu ar putea intra în cușca MMA

Jurnaliștii WOWbiz.ro au aflat o mega exclusivitate! Bianca Drăgușanu ar putea intra în cușca MMA. Diva ar fi tentată participe la un meci, însă cu anumite condiții, iar în prezent s-ar duce negocieri dure pentru ca blondina să se lupte în cușcă, după cum au precizat surse apropiate ei, pentru WOWbiz.ro.

Diva este în negocieri cu organizatorii Galei RXF, iar dacă condițiile ar fi îndeplinite, blondina s-ar urma să lupte în cușcă. "Se luptă cu oricine. S-a născut pregătită!", au precizat surse apropiate Biancăi, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Bianca Drăgușanu, înarmată împotriva răutăcioșilor

Bianca Drăgușanu e oficial de neoprit! Nimeni și nimic nu îi mai stă în cale divei. În urmă cu puțin timp, WOWbiz.ro a lansat o provocare vedetelor, unde fiecare a spus care este lucrul fără de care nu pleacă de acasă niciodată. Bineînțeles că Bianca Drăgușanu a avut cel mai tare răspuns.

Pe lângă telefon și portofel cu bani, s-a pomenit și despre o...bâtă de baseball. Ca să nu mai aibă probleme cu oamenii răutăcioși, Bianca Drăgușanu are "arma" la purtător.

Vedeta a recunoscut că a primit o bâtă de baseball, iar restul comentariilor au fost mesaje subtile pentru persoanele care o deranjează. Nu știm cine sunt, dar ar fi bine să aibă mare grijă.

"Am o bâtă de baseball. Mie îmi place să joc baseball chiar și cu muștele. Mă simt așa la deratizare. Eu sunt mai sportivă de fel și am o bâtă de baseball roșie pe care am primit-o și în ultima perioadă cam pe unde mă duc, o iau cu mine. Mă ajută mult, poate șchiopătez și mă sprijin în ea, văd un șoarece și trebuie să îl alung, în loc de paletă de muște folosesc bâta.", a declarat Bianca Drăgușanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

