Fernando Santos nu vrea să plece de pe banca tehnică a Poloniei! Naționala lui Lewandowski are trei înfrângeri în cadrul grupei de calificare pentru EURO și se află pe penultimul loc

Naționala Poloniei nu trece prin cea mai bună perioadă. Lewandowski și compania sunt pe penultimul loc în grupa lor de calificare pentru EURO 2024 și, în ciuda acestor lucruri, Fernando Santos nu vrea să își dea demisia din calitatea de selecționer.

Potrivit Eurosport, după meciul împotriva Albaniei din calificările pentru EURO 2024, pe care echipa lui Fernando Santos l-a pierdut cu 2-0, suporterii polonezi au „taxat” Federația Poloneză de Fotbal dar și tot staff-ul

tehnic al naționalei prin scandări vulgare.

Totuși, conform sursei menționate anterior, Fernando Santos a spus după ce s-a terminat respectiva partidă că nu are de gând să demisioneze din funcția de selecționar al Poloniei.

Situația Poloniei

În acest moment Polonia are 6 puncte după cinci meciuri jucate. Naționala lui Lewandowski a reușit să câștige doar două partide: contra Insulelor Feroe și confruntarea din luna martie contra Albaniei.

Albania și-a luat revanșa în ultima partidă, Republica Moldova i-a învins pe polonezi cu scorul de 3-2, iar Cehia au câștigat cu scorul de 3-1.

Echipa care conduce grupa în acest moment este Albania, care are 10 puncte, obținând trei victorii și un rezultat de egalitate, fiind învinsă într-o singură partidă. Locul secund este al Cehiei în acest moment, care a jucat doar patru partide până în acest moment, bifând două victorii și două egaluri.

Podiumul este completat de Republica Moldova, echipă ce se află la egalitate cu Cehia, dar are un meci în plus. Pe locul patru se află Polonia, cu 6 puncte, iar pe ultimul loc se află naționala din Insulele Feroe care are un singur punct după cinci partide jucate.

Cariera lui Fernando Santos

Fernando Santos are 68 de ani și ocupă funcția de selecționer al Poloniei din luna ianuarie a anului 2023.

Înainte de acest lucru, lusitanul a fost antrenorul Portugaliei vreme de 8 ani, din 2014 până în 2022. Precedenta echipă națională pe care Fernando Santos a antrenat-o a fost cea a Greciei.

La nivel de echipe club, Fernando Santos a fost antrenor pentru următoarele echipe: Estoril Praia; CF Estrela; FC Porto; AEK Atena (în două rânduri); Panathinaikos; Sporting; Benfica și PAOK.

Cu echipa națională a Portugaliei a reușit să triumfe la EURO 2016 și în UEFA Nations League din sezonul 2018/2019.