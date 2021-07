Festivaluri România 2021. Vezi care sunt cele mai importante festivaluri ale verii

Festivaluri România 2021 [Sursa foto: MediaFax Foto] 16:16, iul 13, 2021 Autor: Elena Popescu

România 2021. Află când vor avea loc și unde se vor ține cele mai importante festivaluri din vara lui 2021.

După un an de pauză, festivalurile, concertele și evenimentele culturale s-au reluat în România. Vara lui 2021 se anunță o perioadă plină de concerte şi festivaluri muzicale de mare amploare.

Artiştii locali, dar şi cei internaţionali vor concerta în cadrul celor mai importante evenimente ale verii, atât în Bucureşti, dar şi în alte oraşe mari din România.

Festivaluri România 2021. Cluj: Street FOOD Festival

Cluj: Street FOOD Festival va avea loc în orașul Cluj Napoca în perioada 15-18 iulie 2021. Evenimentul se va desfășura la Zazen- Verde Urban. Un abonament la Street FOOD Festival costă 60 de lei, iar biletul pentru o zi de festival costă 25 de lei.

Accesul la eveniment este permis doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoanele care prezintă testul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore.

Pe scena de la Cluj: Street FOOD Festival vor concerta următorii artiști:

Joi, 15 iulie:

18:00- 18:45- Alexu

19:30- 20:15- The Kryptonite Sparks

21:00- 22:00- byron

Vineri, 16 iulie:

18:00- 18:45- Dimitri's Bats

19:30- 20:30- The Mono Jacks

21:15- 22:30- Robin and the Backstabbers

Sâmbătă, 17 iulie:

19:30- 20:30- Hayex Fusion

21:15- 22:30- Nicu Alifantis

Duminică, 18 iulie:

19:30- 21:30- Grasu XXL & Guess Who Special Concert

Festivaluri România 2021. Baricada FOLK

Festivalul Baricada FOLK va avea loc pe între 16 și 17 iulie 2021 la Grădina de Vară Neptun. Un bilet la festival costă 74,17 lei, iar la eveniment vor concerta următorii artiști:

Vineri, 16 iulie:

Ducu Bertzi

Victor Socaciu

Emeric Imre

Daniel Iancu

Walter Ghicolescu

Vali Petcu

Sâmbătă, 17 iulie:

Mircea Baniciu

Adrian Bezna

Cătălin Stepa

Adrian Mărgineanu

Ovidiu Mihăilescu

Nicu Zotta

Festivaluri România 2021. EUROPAfest 2021

EUROPAfest 2021 va avea loc în perioada 16-24 iulie 2021. Biletele la EUROPAfest 2021 costă între 70 și 100 de lei. La ediția din acest an se va cânta și se va asculta jazz tradițional, New Orleans jazz, swing, bebop, cool jazz, latin jazz, fusion, soul jazz, free jazz, modal jazz sau contemporan cu trupe din Argentina, Aruba- Insula Caraibe, Azerbaidjan, Australia, Austria, Brazilia, Columbia, Coreea de Sud, Cuba, Elveţia, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Japonia, Polonia, Rusia, Statele Unite ale Americii, Țările de Jos și Ucraina.

Festivaluri România 2021. ARTmania Evenings 2021

ARTmania Evenings 2021 va avea loc în perioada 23-25 iulie 2021. Un bilet la ARTmania Evenings 2021 costă 70 de lei, iar prețul unui abonament este de 150 lei. Evenimentul va avea loc în Clubul Quantic din Capitală, iar lineup-ul este acesta:

23 iulie: Implant pentru Refuz, White Walls

24 iulie: Dirty Shirt, Taine, RoadkillSoda

25 iulie: Lucifer – A Rock Opera, Am Fost La Munte Şi Mi-a Plăcut

Festivaluri România 2021. Electric Castle Special 2021

Electric Castle Special 2021 se va desfășura între 6-15 august la Castelul Banffy, Bonțida. Abonaamentele la festival pornesc de la 350 lei, iar lineup-ul este următorul:

Castelul Banffy: Sigma, Noisia (DJ Set), Ben Böhmer, Eelke Kleijn, Mind Against, Dj Marky, David Penn și HVBO

Piața Unirii Cluj: Alternosfera, Aurora, Asaf Avidan, Coma, CTC, Dubioza Kolektiv, Golan, IAMDDB, Irina Rimes, Killa Fonic, Nane, Slowthai, Subcarpați, Șuie Paparude, The Blaze, Vița de Vie, Zdob și Zdub

Bonțida: Ben Bohmer, DJ Marky, HVOB, Imanu, Kaiyaa, Logistics, Mind Against, Noisia, Sigma.

Armin van Buuren va susține un show incendiar la Sound of Bucharest de pe 25 septembrie, în Piața Constituției

Alte locații din Cluj-Napoca: Acid Arab, Acid Pauli, Am Fost la Munte și Mi-a Plăcut, Alexu and The Voices Inside, Baby Elvis, Balkan Taksim, Basska, Bruja, Carson Coma, Fine it s Pink, Fran Palermo, Funkorporation, Gheist, Giorgia Angiuli, Grimus, Henry Saiz, Implant pentru Refuz, Jay Jay Johanson, Jean Gavril, Jimi Julez, Jurjak, Lucia, Luna Amară, Mădălina Pavăl, Maru, Mischa Blanos, Molchat Doma, Nova Materia, OCS, Pinholes, Robin and The Backstabbers, Rockabella, Satellites, Scars of a Story, Session Victim, Skream, sZempol, Valeria Stoica, Yin Yin, Zoli Toth

Festivaluri România 2021. Summer Well 2021

Festivalul Summer Well 2021 se va desfășura în perioada 12-15 august pe Domeniul Știrbey, Buftea. Prețurile la Summer Well 2021 pornesc de la 81 de lei pentru o zi și 297 de lei pentru întreaga durată a festivalului. O parte din lineup-ul festivalului a fost anunțat de organizatori:

Joi, 12 august

Golan- lansare album

Vineri, 13 august

Balthazar

L'Imperatrice

Lola Marsh

Dimitri's Bats

Hip Hop la Feminin

Sâmbătă, 14 august

Woodkid

Fatoumata Diawara

The Kryptonite Sparks

Modeselektor

Duminică, 15 august

Night Picnic

Orchestra Simfonică București

Festivaluri România 2021. East European Comic Con 2021

East European Comic Con 2021 se ține la Romexpo în perioada 26-29 august. În primele două zile (26-27 august), evenimentul este dedicat celor care doresc să viziteze standurile expoziționale și magazinele prezente, iar în zilele de 28 și 29 august vor fi invitați actori din cele mai populare seriale și filme de la Hollywoo

Sesiune 26 august (16:00- 20:00)- 20 lei

Sesiune 27 august (12:00-16:00)- 30 lei

Sesiune 27 august (17:30- 21:30)- 35 lei

Sesiune 28 august (09:30- 14:30)- 55 lei

Sesiune 28 august (16:00- 21:00)- 60 lei

Sesiune 29 august (09:30- 14:30/ 16:00- 21:00)- 50 lei

East European Comic Con 2021 îi aduce în fața participanților pe următorii actori:

Ed Westwick, celebrul actor care îl interpretează pe Chuck Buss în serialul Gossip Girl.

Itziar Ituno, celebra actriță care o interpretează pe inspectoarea Raquel Murillo în serialul fenomen, La Casa de Papel

Michael Malarkey, adică personajul lui Enzo din Jurnalul Vampirilor

Pe lista celebrităților prezente la East European Comic Con 2021 se mai numără și John Romero, Anna Shaffer și Eugene Simon din Urzeala Tronurilor.

Festivaluri România 2021. Untold 2021

Untold Festival se va ține în perioada 9-12 septembrie la Cluj. Abonamentele la cel mai așteptat festival al verii pornesc de la 69 de euro.

Combo Package (bilet+ cazare)- începând de la 450 de euro

Abonament VIP- 399 euro+ taxe

Abonament General Access Basic- 159 euro+ taxe

Abonament General Access Flexi- 174+ taxe

Bilet zi VIP- 169 euro+ taxe

Bilet zi- 69 euro+ taxe

Organizatorii au anunțat primul val de artiști ce vor urca pe scena festivalului. Este vorba de David Guetta și Martin Garrix. Alături de ei, sunt confirmați și Dimitri Vegas & Like Mike, ce au fost nelipsiți de la UNTOLD, încă de la prima ediție, din 2015. DJ-ii Steve Aoki, Alok și Afrojack vor veni și ei la festival în 2021, precum și DJ Snake, Lost Frequencies, Above&Beyond, Benny Benassi și Martin Solveig. Iubitorii de muzică live îi vor putea asculta în acest an pe The Script, Parov Stelar și pe rapper-ul american TYGA, care vine pentru prima dată pe scena principală UNTOLD.

La scenele secundare, unde răsună genurile muzicii underground, vor fi prezenți unii dintre cei mai ceruți artiști din lume. Scena Galaxy, casa techno a festivalului UNTOLD, îl așteaptă pe maestrul Paul Kalkbrenner LIVE, care în pandemie a lansat EP-uri și single-uri noi.

Uimitor va fi și show-ul belgiencei Amelie Lens, care vine pentru prima oară la festivalul UNTOLD. În ultimii ani, artista s-a remarcat tot mai mult la cele mai mari festivaluri techno și a intrat în categoria headlinerilor, cu stilul său minimal-techno captivant.

Jamie Jones B2B Loco Dice, Nina Kraviz, Pan-Pot, Raresh, Rhadoo și Tale of Us sunt, de asemenea, printre figurile iconice techno care vor urca pe scena Galaxy. Fanii drum&bass și trap se vor încărca cu energie bună la scena Alchemy de la DJ-ii Camo & Krooked, Chase & Status DJ Set, Dirtyphonics DJ Set, DUB FX, Netsky, Rudimental DJ și Wilkinson DJ Set & MC AD-Apt.

Festivaluri România 2021. SAGA Festival 2021

SAGA Festival 2021 va avea loc la București în perioada 10-12 septembrie. Pe scena din Parcul Izvor vor concerta numeroși artiști români, dar și străini.

Pe scena principală SAGA Festival vor urca Alan Walker, Clean Bandit (DJ Set), Don Diablo, John Newman, Mike Williams, Morten, Nervo, Regard, Salvatore Ganacci, Sigala, Tiësto, Timmy Trumpet, Topic, Vini Vici, W&W.

Pentru scena tehno/house, confirmările sunt Adam Beyer, ADIN, Amelie Lens, ANNA, ARTBAT, Baggi, Carl Cox, Chris Liebing, Deborah de Luca, Denis Sulta, Dubfire, Eli Brown, Enrico Sangiuliano, Fisher, Franky Rizardo, Hot Since 82, Joris Voorn, Joyhauser, Kölsch, Maceo Plex, Mathame, Meduza, Monika Kruse, Reinier Zonneveld (Live), Solardo, Sonny Fodera, Spartaque, Umek.

De asemenea, DJi de prestigiu din România se alătură SAGA Music Festival: Adrian Eftimie, Andre Rizo, DJ Andi, Dobrikan, Gino Manzotti & Maxx, Mahony, Manuel Riva, Mario Persic, No Parachute, Optick, Popovici, Rosario Internullo și Vanotek.

Abonamente SAGA Festival 2021:

Earlybird- 299 de lei pentru câteva ore

Presale- 399 de lei

Presale 2- 499 de lei

Abonamente VIP

Earlybird- 799 de lei până pe 3 iunie

Presale- 899 de lei

Presale 2- 999 de lei