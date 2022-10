In articol:

Festivaluri România 2023. Anul 2023 se anunță a fi un an incendiar când vine vorba de festivaluri! Vezi cele mai tari festivaluri din România, pe care nu trebuie să le ratezi în 2023!

Festivaluri din România pe care nu trebuie să le ratezi în 2023

Festivaluri România 2023. Fără doar și poate, România este centrul distracției atunci când vine vorba de festivaluri. Fie că este vorba de festivaluri de muzică techno, fie că vorbim de festivaluri rock, anul 2023 se arată extrem de ofertant din acest punct de vedere. Iată lista cu festivalurile din România pe care nu ai cum să le ratezi în 2023!

Festivaluri România 2023. UNTOLD 2023

Organizatorii UNTOLD au anunțat data oficială la care va avea loc o nouă ediție a festivalului din Cluj Napoca. Mai exact, anul viitor, marele festival de muzică va avea loc în perioada 3- 6 august 2023.

Cei care doresc să cumpere un bilet VIP la UNTOLD 2023 trebuie să scoată din buzunar 300 de euro, plus taxe.

De-a lungul anilor pe scenele festivalului UNTOLD au urcat nume precum: David Guetta, Martin Garrix, Avicii, Dimitri Vegas&Like Mike, Armin van Buuren, Kygo, Steve Aoki, Tiesto, Afrojack, Diplo, Hardwell, The Chainsmokers, Timmy Trumpet, Axwell^ Ingrosso, Don Diablo, Marshmello, Solomun, Nina Kraviz, Boris Brejcha, Paul Kalkbrenner, Jamie Jones, Pan-Pot, Tale of Us, Sven Vath, Chris Liebing, Dubfire, Robbie Williams, The Prodigy, Black Eyed Peas, Stormzy, Jason Derulo, Tinie Tempah, Ellie Goulding, Hurts, John Newman, James Arthur, MO și mulți alții.

Citeste si: “Când ajung acasă să vezi ce bătaie îmi dă.” Culiță Sterp a luat o femeie la ocazie pe drumul de întoarcere acasă- kfetele.ro

Citeste si: „Când veniți acasă, nu mai dați de mine!” Mama Geta, supărată după nunta Getuței. Le-a spus-o clar și răspicat copiilor- bzi.ro

Festivaluri România 2023. 3 festivaluri din Romania pe care nu trebuie să le ratezi 2023 [Sursa foto: Freepik]

Citeste si: UNTOLD 2023. În ce perioadă va avea loc festivalul de la Cluj, dar și cât costă un abonament

Festivaluri România 2023. SAGA Festival 2023

SAGA Festival 2023 va avea loc în perioada 23-24-25 iunie. Anul acesta, SAGA Festival 2022 a avut loc în perioada 3-5 iunie la Arena Națională, iar pe scenă au urcat peste 50 de artiști celebri.

Printre artiștii care au urcat pe scenele de la SAGA Festival 2022 se numără: DJ Snake, Tiesto, Fisher, Meduza, Afrojack, Marshmello, Black Coffe, Ofenbach, Timmy Trumpet sau Sickick.

Citeste si: Cât costă un bilet la UNTOLD 2023? Vezi care este preţul biletelor la toate categoriile festivalului

Festivaluri România 2023. Beach Please 2023

Primul mare festival care va avea loc în 2023 este Beach Please, care va avea loc pe plaja din Costinești, între 23 și 27 aprilie.

Primele 2000 de bilete au fost puse deja la vânzare și s-au cumpărat până la ultimul. Pentru a achiziționa bilete la Beach Please 2023, trebuie să fiți cu ochii pe pagina festivalului pentru a vedea când se pun la vânzare.

Festivaluri România 2023. 3 festivaluri din Romania pe care nu trebuie să le ratezi 2023 [Sursa foto: Freepik]