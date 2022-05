Festivitate impresionantă de Ziua Comemorării lui Atatürk, părintele Turciei moderne. Fundația Mariff: „Atatürk a lăsat această zi pentru tinerețe și pentru sport” | EXCLUSIV

In articol:

Fundația Maarif își propune îmbunătățirea legăturilor dintre diferite culturi și civilizații și de Ziua Tineretului și Sportului, una dintre sărbătorile naționale ale Turciei, a promovat ce înseamnă educația într-o viziune modernă,

una din care sportul și arta nu pot lipsi.

Alparslan Ateș, reprezentantul Fundației Maarif în România: „Sunt trei ani de când am deschis școala din București, urmează Constanța”

Ziua de 19 mai este una importantă în istoria Turciei. În această zi, în 1919, Mustafa Kemal Atatürk, părintele Turciei moderne, a făcut primii pași pentru declanșarea Războiului de Independență, în provincia Samsun, de la Marea Neagră, un război care a transformat vechiul Imperiu Otoman într-un stat nou patru ani mai târziu. Pentru a marca 19 mai cum se cuvine, Școala Internațională Maarif, care deschide porțile către viziunea modernă pentru educație a Turciei, a pus accentul pe abilitățile pe care elevii le deprind și în afara materiilor obligatorii de studiu, adică cele cultivate de arte și sport.

Alparslan Ateș, reprezentantul Fundației Maarif în România, le-a vorbit jurnaliștilor WOWbiz despre misiunea ambițioasă a fundației în întreaga lume și despre cum va evolua soluția educațională propusă de aceasta.

„Fundația Maarif activează în 55 de țări și are peste 400 de școli în întreaga lume. Este al treilea an de când am deschis instituția din București, care pregătește copiii de la grădiniță până la liceu. Următoarea școală va fi în Constanța. Încet, încet, Maarif crește. Și școala sportivă, și școala de meserii. Astăzi, pe 19 mai, în 1919, Mustafa Kemal Atatürk a organizat Turcia pentru câștigarea războiului, și a lăsat această zi pentru tinerețe și pentru sport. De asta am adunat pe toată lumea de la ambasada Turciei, i-am adunat pe profesori, pe elevi și familiile lor și, împreună, am făcut ceva asemenea unei petreceri, cu muzică, dans și câteva activități sportive”, a declarat Alparslan Ateș pentru WOWbiz.ro.

Atatürk, întemeietorul Turciei moderne [Sursa foto: PixaBay]

Boris Singer, organizatorul concursului „Cangurul”, despre metoda „DoFeEdu”: „Profesorul nu dă note pe ce învață copiii acasă, ci pe felul în care se descurcă pe loc”

Subiectul revoluționării educației din România este unul reluat de ani de zile. Cunoașterea nu mai înseamnă doar noțiuni învățate pe de rost și pregătirea specifică doar pentru trecerea unor examene, ci înseamnă a învăța un elev să gândească și să aibă spirit critic. Rezolvarea problemelor de matematică și nu numai prin logică este principiul care stă la baza proiectului educațional „Cangurul”, prin care profesorul de matematică Boris Singer încearcă să schimbe modul în care copiii din România învață matematică și nu numai.

Ziua Comemorării lui Atatürk, părintele Turciei moderne [Sursa foto: wowbiz.ro]

În parteneriat cu instituții precum Școala Internațională Maarif, profesorul Boris Singer este convins că progresele pot veni din interiorul sistemului, fără să aștepte mobilizarea statului.

„Suntem în primul an în care lucrăm cu Fundația Maarif și avem de prezentat diverse metode pedagogice, care ar putea creea o altă dezvoltare pentru copii. Noi vedem că matematică și orice disciplină trebuie să fie foarte clar aplicate și integrate cu celelalte discipline. De aceea concursul „Cangurul” se numește Concursul Internațional de Matematică Aplicată, pe că propune probleme întâlnite în viața de zi cu zi. Copiii și părinții trebuie să înțeleagă că, în orice spațiu în care se mișcă, ei întâlnesc matematică, fizică, chimie, și toate aceste discipline se integrează. Noi promovăm și un alt proiect educațional, „DoFeEdu”, legat de concurs, care presupune ca orele să se desfășoare în felul următor: în 15 minute profesorul îi explică elevului ce are de făcut, în 15 minute lucrează elevul și profesorul tace, și în 15 minute profesorul le arată tuturor ce ar fi trebuit să facă împreună cu elevii care au reușit pe cont propriu. Profesorul nu dă note pe ce învață copiii acasă, ci pe felul în care se descurcă pe loc, după ce i-a explicat concret tema respectivă”, le-a explicat Boris Singer jurnaliștilor WOWbiz.