Fetele din casa Puterea Dragostei, mesaje pentru Manuela la botezul Ozanei. Ce i-au transmis și au dezvăluit Bianca Comănici și Berna: „Îmi doresc și eu o fetiță”

Cele două fost concurent ale show-ului matrimonial de la Kanal D au mers la Sebeș, acolo unde prietena lor din casa Puterea Dragostei și-a botezat fetița.

Bianca Comănici și Berna i-au fost alături Manuelei și i-au transmis mesaje emoționante la botez.

Bruneta și blonda au purtat rochii superbe și s-au bucurat să afle că prietena lor a devenit mămică. Berna a dezvăluit la WOWnews că își dorește și ea o fetiță, însă momentan nu a cunoscut persoana potrivită alături de care să se întâmple acest lucru.

Manuela Oprișiu și-a botezat fetița într-un cadru de poveste, la Sebeș, iar fetele i-au fost alături într-unul dintre cele mai emoționante momente din viața ei.

Ce i-a transmis Berna Manuelei la botez

Pe Berna și Manuela le leagă o prietenie de mai bine de 4 ani, iar frumoasa blondină spune că spera ca legătura lor să dureze o veșnicie. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a fost cucerită pe loc de frumusețea Ozanei, micuța fiind și mai frumoasă decât văzuse în fotografii.

„Eu cu Manuela mă cunoscut de acum 4 ani, înainte ca ea să fie la Puterea Dragostei.(...) Mă înțeleg foarte bine cu ea, îmi este foarte dragă, deci prietenia noastră nu s-a legat doar la Puterea Dragostei, s-a legat acum 4 ani și sper să dureze o veșnicie(...) Eu știam că își dorește foarte mult un copil(...) Fetița ei este o fetiță foarte frumoasă, îi doresc tot binele din lume, toată fericirea, toată sănătatea, exact tot ceea ce își dorește ea. Este superbă ”, a povestit Berna la WOWnews.

Berna și Bianca Comănici au venit tocmai de la un festival ce avea loc în Moldova pentru botezul Manuelei, iar drumul de 7 ore a meritat.

„Este foarte frumoasă! Nici nu am cuvinte! Este ca o regină(...) Am făcut 7 ore pe drum, venim de la un festival din Moldova, dar am zis că pentru Manuela chiar merită”, a mai povestit blondina.

Berna [Sursa foto: Captură YouTube]

Berna își dorește o fetiță

Frumoasa blondină a vorbit și despre micuța Ozana, fetița Manuelei pe care o consideră superbă. Vedeta a dezvăluit că își dorește și ea o fiica, dar așteaptă persoana potrivită de care să se îndrăgostească.

„ Este o fetiță foarte frumoasă.(...) O fetiță îmi doresc și eu din tot sufletul meu, dar înainte trebuie să găsesc persoana potrivită că nu am găsit-o”, a explicat Berna.

Bianca Comănici și Berna [Sursa foto: Captură YouTube]

Bianca Comănici mesaj pentru Manuela Oprișiu la botez

Bianca a participat și ea la botez, acolo unde a purtat o rochie galbenă superbă. Frumoasa brunetă a condus aproximativ 7 ore ca să ajungă la prietena ei la Sebeș, acolo unde a avut loc frumosul eveniment. De la petrecere nu a lipsit nici Iancu Sterp.

„Mi-am dorit foarte mult să o văd pe Manuela(...) Îmi doream foarte mult să o văd pe Manuela cum e acum, mămică și să o vad pe Ozana, pe micuța prințesă care este foarte frumoasă.

Mă bucur foarte mult că seamănă cu Manuela.(...) Vreau să văd cum o să fie și când o să crească. Eu și Manuela suntem foarte diferite ca și firi, dar a existat întotdeauna o legătură sufletească între noi două, întotdeauna i-am dat sfaturi bune și am încercat să o încurajez și să o susțin, indiferent de ceea ce face, eu o să fiu lângă ea”, a dezvăluit Bianca Comănici.

Manuela de la Puterea Dragostei și-a botezat fetița, iar evenimentul a fost unul grandios, cu sute de persoane. La petrecere au participat și foști concurenți de la Puterea Dragostei, printre care și Berna, Bianca Comănici, Andreea Pirui și Dianca Marcu.

