Ele sunt fetele implicate în accidentul teribil de pe DN1! Sunt cunoscute în lumea mondenă și ieri se întorceau acasă după participarea într-o emisiune TV: "Ceasul rău le-a distrus" | EXCLUSIV

Miercuri, 30 martie 2022, a avut loc un accident teribil de circulație pe DN1- Otopeni, în zona pod Măgura, sensul către Prahova. Trei mașini au fost implicate, iar în urma impactului trei persoane au fost rănite, printre care și două fete care se aflau în aceeași mașină.

La fața locului s-a intervenit cu două echipaje SMURD și un elicopter, pentru a ajunge cât mai rapid la spital.

Cele două fete care sunt în stare critică în spital sunt cunoscute publicului. Ele fac parte dintr-o trupă de dans, au apărut în mai multe videoclipuri ale artiștilor și în diverse emisiuni tv. De altfel, accidentul s-a produs chiar după ce ele au aparut la un post tv.

"Veneam de la o emisiune tv. Eu am mers cu mașina pe autostradă, ele nu au vrut, au luat-o pe DN 1 și atunci s-a întâmplat accidentul. Este foarte grav. Una dintre ele tocmai m-au sunat de la spital ca s-a trezit și este mai bine. Amândouă au fost în stare critică până acum. Cealaltă este în comă indusă, are un hematom la cap și așteptăm ca nu cumva să crească în următoarele zile, ca asta este marea problemă.

Sperăm să se retragă sau măcar să stagneze. O țin în comă indusă, are probleme la esofag, are femurul rupt, bazinul rupt, mâna ruptă, a fost destul de grav și la plămâni. Cealaltă fată, care s-a trezit astăzi, au operat-o atunci pe moment, că era mai critic. I s-a spart splina, plămânul perforat, l-au operat, bazinul rupt, au operat-o.", a declarat Zizik, fondatoarea trupei de dans "Happy Dance Art".

Cine sunt fetele implicate în accidentul de pe DN1

Andreea și Elena iubeau dansul și au muncit mult să ajungă să fie mândre de ele. Fondatoarea trupei de dans are doar cuvinte de laudă la adresa lor, pentru că erau dedicate pasiunii lor. Reușeau să se întrețină singure și munceau pentru visele lor, pentru că nu aveau o situație extrem de bună. Elena, una dintre fetele care se află în spital, are părinții plecați în străinătate, iar Andreea a fost crescută de tată, pentru că mama sa a murit când era mai mică.

"Doar ele erau în mașină. Ele aveau o parte din costumații, iar noi o parte, de aceea am mers cu două mașini, că suntem din Ploiești și am zis să încapă toate costumele. Chiar le-am zis, după ce am văzut cât e de aglomerat pe DN, să o luăm pe autostradă, dar ele nu au vrut...ceasul rău le-a distrus. Ele nu au fost de vină.", a mai spus Zizik, fondatoarea trupei de dans "Happy Dance Art".