Fetele tinere, cel mai mare viciul al lui Irinel Columbeanu! Cine este cea cu care a publicat o fotografie pe internet: „De 20 de ani, înalte, cu părul lung”

Irinel Columbeanu a fost și este în continuare atras de femeile mult mai tinere decât el. Fostul milionar de la Izvorani nu se ascunde deloc și recunoaște că are același tipar când vine vorba despre relații, chiar dacă timpul a trecut.

Femeile tinere și frumoase, cel mai mare viciu a lui Irinel Columbeanu

Ba mai mult, recent a publicat o fotografie cu o domnișoară misterioasă, iar fanii s-au întrebat dacă nu cumva iubește din nou.

Anii au trecut, dar Irinel Columbeanu a rămas un bărbat șarmant și cuceritor, la fel ca pe vremea când era putred de bogat. Fostul milionar de la Izvorani are o mare pasiune pentru femeile tinere și frumoase, iar acest lucru nu mai este un secret, căci a recunoscut-o chiar el. În urmă cu puțin timp, pe contul lui personal de Facebook a postat o fotografie de-a dreptul neașteptată, în care se află o tânără cu un fizic de revistă. Ei bine, toată lumea s-a gândit la o posibilă relație, însă fostul soț al Monicăi Gabor spune că nu este vorba despre o nouă iubită, ci doar despre o fotografie peste care a dat întâmplător în telefon.

„Da, am postat o fotografie pe Internet cu o fată frumoasă. Nu, nu este iubita mea! Am găsit acea poză în telefon și am publicat-o pe contul meu de Facebook”, a mărturisit fostul milionar, pentru click.ro .

În cadrul aceluiași interviu, sincer din fire, Irinel a recunoscut că nu și-a schimbat gusturile la capitolul femei și că tot în zona de 20 de ani, înalte și cu părul lung se învârte.

„Îmi plac femeile frumoase, da, tot așa am rămas. Tinerele, de 20 de ani, înalte, cu părul lung. Normal, ce crezi, că îmi schimb gusturile de la o zi la alta?!”, a mai spus fostul soț al Monicăi Gabor.

Fotografia cu tânăra, pe care a postat-o pe rețelele de socializare! [Sursa foto: Facebook]

Este sau nu Irinel Columbeanu un bărbat singur?

Întrebat dacă există sau nu cineva în viața lui în prezent, Irinel Columbeanu nu s-a ferit să dezvăluie că se bucură în continuare de statutul de bărbat singur. Fostul soț al Monicăi Gabor a recunoscut, însă, că nu duce lipsă de admiratoare.

„Momentan, sunt în continuare singur, dar încă mă mai caută fetele și eu le răspund, vorbesc cu ele, nu sunt de lemn. Mai exact, le răspund la mesaje și mă conversez cu ele, dar nimic mai mult”, a mai spus Irinel, pentru aceeași sursă.

Irinel Columbeanu a fost unul dintre cei mai cunoscuți și influenți afaceriști din România. Fostul milionar s-a bucurat de un succes colosal, iar averea lui era estimată la un număr impresionant. În anul 2006 avea în jur de 60 de milioane de euro, iar un an mai târziu atingea apogeul, cu 150 de milioane de euro. Se pare că acea perioadă a rămas amintire, căci ulterior a pierdut treptat toți banii, iar acum a ajuns să ducă un trai decent.