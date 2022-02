Fetița adoptată de Iosif Rotariu, un munte de curaj. Kassandra are peste 50 de operații la activ, dar asta nu o oprește să lupte în continuare pentru sănătatea ei: "Mă gândesc că într-un final o să fiu bine"

In articol:

Kassandra, fiica adoptată a lui Iosif Rotariu, este un adevărat exemplu. Adolescenta are mai multe probleme de sănătate și a suferit până acum peste 50 de intervenții chirurgicale, însă nu se dă bătută.

Kassandra Rotariu: "Am niște dureri foarte mari la proteză"

Kassandra Rotariu a traversat momente dificile încă de la vârste fragede. Fiica lui Iosif Rotariu a stat încă de mică pe holurile spitalelor, din dorința de a se face bine. Până acum, adolescenta are la activ peste 50 de operații și urmează să mai fie supusă și altor intervenții chirurgicale, în funcție de evoluția stării de sănătate: "Sunt mai bine, am mai crescut, mă țin bine pe picioare, dar încă mai am nevoie de ajutor. Am fost în Franța recent, a trebuit să mă verifice, să vadă cum sunt, cum e cu proteza mea și dacă mai pot să-mi facă ceva sau trebuie să mă duc altundeva.

Au zis (n.r. medicii) că momentan totul e ok, le-am spus că am niște dureri foarte mari la proteză în ultimul timp. Ei nu prea au ce să facă momentan, ar trebui să mai încerc cu exerciții și dacă nu, să revin, că s-ar putea să fie și de la coloană. O să trebuiască să mă opereze ca să mi-o îndrepte (n.r. coloana).", a declarat Kassandra Rotariu, în emisiunea lui Cristi Brancu.

Fiica lui Iosif Rotariu speră că se va face bine, într-un final

Kassandra a mărturisit că încearcă să fie pozitivă și să vadă partea plină a paharului.

Tânăra este hotărâtă să lupte în continuare pentru sănătatea ei, indiferent de câte intervenții chirurgicale va mai avea nevoie: "Eu nu le văd deloc rău. Eu mă bucur cu toate operațiile pe care le am și trebuie să le fac, pentru că mă gândesc că într-un final o să fiu cât de bine pot, dacă îmi ies toate bine.", a adăugat fiica fostului fotbalist, în cadrul emisiunii amintite.