In articol:

Micuța Flori avea patru ani atunci când autoritățile au salvat-o din calvarul în care trăia. Copila era hrănită doar cu pufuleți și ceai în primii ani de viață, iar medicii au rămas îngroziți când au văzut-o. Flori a fost salvată din infern, de medicii din Iași. Au trecut șase ani de când fetița a scăpat de viața pe care o trăia, iar în prezent, copila zâmbește din nou, alături de părinții adoptivi.

Citeste si: Alertă în Capitală! Un cadavru în stare de putrefacție, scos din Dâmbovița

Citeste si: Cum arată românca care i-a sucit mințile lui Vin Diesel! Starul din Fast and Furious i-a propus tinerei din România să fie mama copiilor lui

Citeste si: Tristan Tate, fostul iubit al Biancăi Drăgușanu, iubește din nou! S-a cuplat cu o puștoaică sexy

Copila a trăit calvarul vieții ei

Flori este un copil fericit și se bucură de fiecare clipă alături de cei care au adoptat-o și i-au schimbat viața. Tatăl ei i-a povestit recent despre lucrurile grele prin care a trecut, ba chiar i-a arătat și fotografiile în care copila era slăbită și neîngrijită, pentru ca cea mică să nu le vadă pe internet mai apoi.

”Nu m-am gândit atunci că o s-o adoptăm în mod cert, pur și simplu ne-am atașat de ea. Plimbările au fost multe și din ce în ce mai dese. Ea avea deficiențe de vorbire și trebuia preluată de un centru de plasament pentru copiii cu handicap. Din momentul în care am auzit că am auzit că am putea să pierdem am luat hotărârea de a face ceva și am reușit prin plasamentul de urgență în vederea adoptării”, a povestit pentru a1.ro, Dragos Tudose.

Micuța a aflat de-a lungul timpului că este un copil adoptat, dar cu toate acestea ea își iubește nespus părinții care au salvat-o. Copila a ajuns în martie 2014, la spitalul de Urgență din Vaslui, în stare gravă, aproape de comă. Flori a fost internată la acea vreme la Secția de Pediatrie a unității spitalicești precizate anterior. Cântărea cât un bebeluș, avea 5 kilograme la patru ani. Din fericire, totul s-a încheiat cu bine pentru micuța Flor. Acum este pe mâini bune, iar în familia care a adoptat-o s-a mărit cu gemeni.