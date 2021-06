Fetița lui Ștefan Stan, pentru prima dată la TV! Imagini emoționante cu micuța Elif din timpul botezului de vis: ”Am plâns jumătate de slujbă”

Stefan Stan [Sursa foto: Captură KANAL D] 18:06, iun 21, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Simona și Ștefan Stan sunt în culmea fericirii și trăiesc cele mai frumoase momente din viața lor de când a apărut micuța lor fetiță. Botezul fetiței artistului a avut loc de curând, iar acum pentru prima dată Elif a apărut la TV! Artistul a adus imagini de la botezul copilei lui, în exclusivitate pentru Teo Show.

Cântărețul a recunoscut că a plâns jumătate de slujbă, din cauza emoțiilor.

Citeste si: Raluca Dumitru, adevărul despre conflictele cu Elena Marin. Și-a spus părerea fără nicio ezitare: ”Nu am văzut-o niciodată prietenoasă”

” Am plans jumatate de slujba, va jur. Si eu si jumatate de sala. Cel putin pentru mine, eu nu ma vedeam niciodata in acest moment, asa, sa particip la asa ceva. Slujba a fost extraordinara, a fost altceva. Seamana cu mama ei, cu mine in niciun caz. Cand s-a nascut in primele zile, prima luna, ziceam ca seamana cu mine. Elif are ochii foarte deschisi, prima oara i-a avut verzi, acum s-au facut un gri foarte deschis. Are atitudine”, a spus Stefan Stan despre botezul fiicei lui.

Citeste si: Românii se vor putea opera gratuit în sistemul sanitar privat! Noul OUG va aduce mai multe schimbări în Sănătate- bzi.ro

Citeste si: Ultima oră! Ștefan Stan, de urgență la spital cu fetița nou născută! Momente de panică pentru artist! Avem detalii în exclusivitate

Fetita lui Stefan Stan [Sursa foto: Captură KANAL D]

Botez fetita lui Stefan Stan[Sursa foto: Captură KANAL D]

Botez fetita lui Stefan Stan[Sursa foto: Captură KANAL D]

Singura problemă cu care se confruntă soția lui Ștefan Stan

Simona, partenera lui Ștefan Stan, a vorbit cu ce mici probleme se confruntă după ce a născut-o pe Elif.

, a spus Simona, la Teo Show.

Stefan Stan si fetita lui[Sursa foto: Captură KANAL D]