Fetiță unui român, în prima zi de școală în Anglia. A primit un șervețel, un plic de ceai și un bilețel cu un mesaj. Ce scria pe hârtie

Ionuț Neacșu este un român care de ceva timp lucrează în Anglia și locuiește tot acolo împreună cu familia sa.

Fetița lui a început clasa zero, la o școală din Regatul Unit, unde a avut parte de o primire surprinzătoare. Părinții acesteia au primit cadou un bilețel, un șervețel și un plic de ceai.

Ionuț a postat mesajul pe Facebook:

„Draga parinte, Iata un mic ”cadou” pentru tine intrucat iti lasi copilasul cel drag astazi, pe mana noastra, in prima lui zi de scoala. Dupa ce vei ajunge acasa si-ti vei sterge lacrimile cu acest servetel, te rugam sa-ti faci un ceai cald si sa te relaxezi. Aminteste-ti ca vom lucra impreuna si vom da tot ce e mai bun pentru binele copilului tau.

Multumim pentru ca ti-ai insotit copilul, la inceputul acestui an atat de important pentru el. Vom face tot ce ne sta in putere, zi de zi, pentru a fi un bun ghid copilului tau in explorarea acestei lumi frumoase, ce abia incepe pentru el.

Ne vedem dupa-amiaza. Cu dragoste, din partea dnei X si a dnei Y”

De asemenea, tatăl a mai transmis, tot în cadrul aceleiași postări: ”Un inceput de zi noroasa, si cateva cuvinte ce fac sa risipeasca norii aducerii aminte ca intrarea in „viata”, se face cu prima zi de scoala.

Copilaria n-a plecat nicaieri… Nu inca.”

Regulile sanitare pentru anul școlar 2021-2022

Sorin Cîmpeanu a anunțat că până la 6 la mie rată de infectare, toate creşele, gradiniţele şi şcolile funcţionează cu prezenţă fizică, iar după depăşirea acestui prag, rămân deschise doar creşele şi grădiniţele şi toţi elevii trec în online, cu excepţia învăţământului special.

Ordinul comun elaborat cu Ministerul Sănătății va fi semnat după avizul CNSU, a mai spus ministrul Educației.

Ministrul Ioana Mihăilă a precizat că, în eventualitatea apariţiei unui caz de COVID-19 într-o clasă, în cazul celor de până la clasa a 6-a, copiii trec în online 14 zile, cu posibilitatea testării la 8 zile şi a reîntoarcerii la cursuri, dacă testele sunt negative, iar în cazul celor din clasele mai mari, copiii vaccinaţi sau care au trecut prin boală pot continua să înveţe faţă în faţă.

Cele două ministere au ajuns la un consens în privința purtării măștilor în afara școlii și au decis că purtarea acestora nu mai este obligatorie, cu excepţia festivităţii de deschidere a şcolii.