”Fiecare cu viața lui” Francisca și TJ Miles au dat nas cu nas cu fostul soț al brunetei, care urmează să devină tată. Ce a spus artista despre Bogdan Lățescu?

In articol:

Francisca și Bogdan Lățescu au luat pe toată lumea prin surprindere atunci când și-au anunțat divorțul, ei fiind separați, de fapt, în secret, încă din luna ianuarie a anului 2022.

De atunci, fiecare a pornit pe drumul lui, ba chiar ambii și-au refăcut și viața, Francisca având acum o relație cu TJ Miles.

Citește și: Bogdan Lățescu, reacție dură la adresa lui TJ Miles, după divorțul de Francisca. Ce spune sportivul despre o posibilă relație între cei doi: ”Știam că este bisexual”

Foștii soți au dat nas în nas la un eveniment monden

Însă, deși nu mai au nimic de împărțit, acum între cei trei a avut loc o situație deloc plăcută. Și asta pentru că, în cadrul unui eveniment monden, au avut parte de o întâlnire de gradul zero.

Concret, atât Bogdan Lățescu, cât și Francisca cu TJ Miles au luat parte la același eveniment, stând chiar la o distanță mică unul față de celălalt, căci mesele la care erau așezați erau apropiate.

Însă, pe ici, pe colo, au mai fost mici priviri, o tensiune parcă în aer, dar cu toate acestea, cu toții s-au comportat civilizat, spune Cristi Brancu, care a luat și el parte la același eveniment.

Citeste si: „Urmează să oficializez relația cât de curând. M-a bulversat”. Dinu Maxer are planuri serioase cu noua iubită, la scurt timp după separarea de Deea Maxer- kanald.ro

Citeste si: Eleva de 14 ani din Cluj care s-a înecat cu un jeleu la școală este în comă profundă. „Se lipise în gâtul fetei”- stirileprotv.ro

Iar în cadrul emisiunii acestuia, Francisca, fiind la brațul lui TJ, a mărturisit că, deși se află în aceeași încăpere și cu fostul, și cu actualul, ea și luptătorul au închis orice puncte de legătură. A rămas respectul pentru trecutul avut împreună, subliniază ea, dar pentru amândoi este acum mai important prezentul.

”Trecutul e trecut, fiecare are viața lui, nu mă afectează, nu mă încântă, nu mă deranjează cu nimic. Suntem oameni și fiecare își vede de viața lui, asta e cel mai important. Avem respect pentru trecutul nostru, dar ceea ce contează este prezentul și viitorul. Contează să trăiești momentul și prezentul, că dacă nu ești prezent aici, dacă nu te bucuri de tot ce ai, trece viața pe lângă tine degeaba”, a spus Francisca în emisiunea lui Cristi Brancu.

De altfel, în același interviu, proaspeții amorezi au mărturisit că ceea ce trăiesc acum este ceva special, lucru pentru care sunt recunoscători și care-i face să fie extrem de împliniți. Motiv pentru care o mutare concretă sub același acoperiș este cât se poate de aproape..

Francisca:- Ne bucurăm de perioada asta, ne descoperim, deși în punctul în care am ajuns să fim un cuplu deja știam foarte multe lucruri unul despre altul. E mișto, îmi place, ne completăm. Stăm majoritatea timpului împreună, dar avem și zile când nu apucăm să ne întâlnim, dar stăm ori la mine, ori la el. La un moment dat va fi și locul nostru.

TJ Miles:- Viața de cuplu pentru mine e ceva nou, nu e ușor, dar e frumoasă și-mi doresc să fiu cu ea pentru totdeauna. Sunt recunoscător, a trebuit să vin din Canada ca să-mi întâlnesc jumătatea.

Citeste si: „Noi suntem familia lui.” Ce acuzații i-a adus Maria Tărchilă, sora lui Petrică Mîțu Stoian, lui Doru Gușman- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 26 aprilie 2023. Ce sărbătoare este azi? Este dezlegare la pește!- stirilekanald.ro

Citeste si: Camilla Parker a reusit să schimbe istoria! Soției regelui Charles al III-lea nu i se va mai spune "regina consoartă"- radioimpuls.ro

Francisca și TJ Miles au dat nas cu nas cu fostul soț al brunetei, care urmează să devină tată [Sursa foto: Captură video]

Citește și: TJ Miles a fost la închisoare! Povestea din trecutul său pe care nu a spus-o nimănui! De ce a fost arestat? "Am avut un avocat foarte bun"

De cealaltă parte, dacă Francisca a ales să se axeze pe ceea ce îi oferă prezentul, se pare că nici Bogdan Lățescu nu a pierdut deloc timpul.

Sportivul este deja într-o relație, ba chiar urmează să devină și tată și declară că divorțul de brunetă a fost o binecuvântare, căci abia acum este împlinit cu adevărat.

”Eu acum sunt foarte ok. Eu am o legătură specială cu Dumnezeu și consider că mi-a făcut un bine că s-au întâmplat lucrurile așa pentru că acum sunt fericit! Am întâlnit o persoană minunată, cu care mă înțeleg foarte bine și acum așteptăm un copil!”, a spus Bogdan Lățescu, conform Ciao.