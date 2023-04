„Fiecare om trebuie să-și urmeze cursul vieții” Logodnica lui Culiță Sterp a plecat de una singură în vacanță! Le-a spus totul fanilor, fără ocolișuri: „Când cineva pleacă pentru o perioadă din viața voastră”

In articol:

Logodnica lui Culiță Sterp este iubită și apreciată de mulți români, iar blondina este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde păstrează frecvent legătura cu cei ce o îndrăgesc. Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că tânăra a plecat singură într-o vacanță în Austria, lăsându-l pe partenerul ei acasă.

În același timp, într-un videoclip postat pe YouTube, mama copilului lui Culiță a venit și cu o serie de explicații pentru internauți, spunându-le de ce a decis să plece neînsoțită peste hotare. Pe lângă problemele pe care trebuia să le rezolve, în același timp, aceasta a dorit să fie un exemplu pentru toți urmăritorii, precizând că nu are nevoie de companie, în mod special, pentru a se simți bine.

De asemenea, cu același sfat a venit și pentru fanii ei, mai precis să experimenteze astfel de aventuri, descoperind în acest fel cât de frumos este timpul petrecut singur.

„Știu că de cele mai multe ori sunt de neînțeles pentru cei mai mulți dintre voi. Mai ales pentru persoanele care nu mă cunosc. Știu că e ciudat că eu călătoresc singură, însă nu mai e nevoie să repet de ce nu pot călători cu Culiță. Consider că fiecare om trebuie să își urmeze cursul vieții lui. Și dacă eu am o problemă, dacă am ceva ce ține de business sau îmi place să călătoresc, nu trebuie să o faci mereu împreună cu cineva (...) Chiar vă încurajez să petreceți cât mai mult timp împreună cu voi. Când cineva pleacă pentru o perioadă din viața voastră, să învățați să vă bucurați de timpul petrecut cu voi. Atunci înseamnă că ați câștigat, că fericirea ta nu mai depinde de nimeni. Să te poți bucura de lucrurile din viață singur, să poți să mergi la o cafea, să faci shopping, orice. Eu puteam acum să iau pe cineva cu mine, dar nu am luat. Am preferat să fiu eu cu gândurile mele”, a spus logodnica lui Culiță Sterp.

Logodnica lui Culiță a vorbit despre relația pe care o are cu familia partenerului ei

În urmă cu ceva timp, supărată că mulți își dau cu părerea despre ceea ce s-a întâmplă, de fapt, în familia ei, logodnica lui Culiță Sterp a ieșit public și a explicat concret ce legătură are și cum se înțelege cu rudele iubitului său.

„A venit momentul să discut și eu despre subiectul ăsta, pentru că până acum am lăsat pe toată lumea să-și dea cu părerea și asta nu este corect nici față de mine, nici față de cei care ne urmăresc și chiar ne apreciază. Noi nu am avut niciodată o relație super apropiată și perfectă (…) Ideea este că noi, în primul rând, avem program diferit, suntem diferiți prin felul nostru de a fi, eu sunt crescută într-un fel, ei sunt crescuți în alt fel. Avem mentalități diferite și poate din asta, pur și simplu, în unele aspecte, nu ne potrivim ca și gândire. Asta nu înseamnă că nu ne apreciem unii pe alții, că nu ne iubim, că nu ne vizităm și că nu ne suportăm. Nu spune nimeni că trebuie să fii într-o relație cu partenerul tău și să ai o relație perfectă și cu familia lui. Pentru mine este suficient felul în care mă înțeleg cu ei”, a spus logodnica artistului, pe rețelele de socializare.

