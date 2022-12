Fierbe Bănia! Mirel Rădoi a demisionat de la CSU Craiova și îi dă lovitura de grație președintelui Sorin Cârțu! Ce a spus despre declarațiile soției lui?

In articol:

Război total în Bănie. Atunci când nimeni nu se aștepta, Mirel Rădoi a demisionat de la CSU Craiova, și a oferit și o serie de explicații dure reprezentanților presei. Totul s-a întâmplat după ce echipa lui a fost învinsă de FC Argeș, scor 2-1, și a și a părăsit Cupa României Betano.

În ciuda rezultatului negativ pentru CSU Craiova, nimic nu anunța furtuna de la echipă. La prima intervenție avută de Mirel Rădoi (41 de ani) după partidă, antrenorul nu a anunțat că renunță la postul său, dimpotrivă, a vorbit doar despre ce s-a întâmplat pe gazon și cauzele înfrângerii. Surpriza a venit opt minute mai târziu, în urma unei ședințe fulger ținută în vestiar. Tehnicianul a revenit în fața reprezentanților mass-media și a spus clar că renunță la echipă, mai mult, a transmis și mesaje războinice în direcția conducerii, în special a președintelui Sorin Cârțu.

Mirel Rădoi, declarații dure. ” Nu făceam decât să ne păcălim singuri dacă mai rămâneam”

Mirel Rădoi a făcut anunțul demisiei la zona mixtă, în timp ce se îndrepta spre conferința de presă. Culmea, nu apucase să își anunțe jucătorii despre gestul său radical. ”Între mine și jucători nu s-a întâmplat nimic. Cred că nea Sorin a înțeles greșit mesajul. I-am zis că îi sunt mereu recunoscător că m-a debutat ca fotbalist. Dar să ne spună nouă ce să facem la meciuri, la antrenamente... nu am acceptat și nu voi accepta asta niciodată! Nu am ceva cu el, zic doar ce m-a deranjat. Eu le spun în față. Cred că indiferent cine face propunerile, tot patronul Mihai Rotaru a fost cel care m-a adus”, a spus, furios, Rădoi, în fața jurnaliștilor.

Tehnicianul oltean a spus și ce l-a determinat să ia o asemenea decizie fără să se consulte cu nimeni. ”Drumul a fost lung de la flash interviu până aici. Pe drum am luat decizia! În momentul în care stai și le pui cap la cap... am tot colectat informații cât am fost aici. Decât să fie o situație implozivă, mai bine plec eu! Apoi lucrurile se vor lămuri. Nu făceam decât să ne păcălim singuri dacă mai rămâneam. Îmi pare rău doar că nu am reușit să ne calificăm în Cupă. Nu mi-a fost ușor nici mie să îi văd așa. Dar concluzia e că nu am putut face mai mult. Au apărut aceste lucruri interne care au dinamitat situația”, a spus Mirel Rădoi la Digi Sport.

Mirel Rădoi a arătat cu degetul și spre neveste. ”Semnalele sunt altele pentru mine, din partea clubului. Și femeile vorbesc despre ce se întâmplă...”

Mirel Rădoi nu s-a sfiit să îi trimită și un mesaj lui Sorin Cârțu, dar și șefii lui de la FCU Craiova. ”Am văzut și declarația lui nea Sorin Cârțu de după meciul cu FCU. A zis că meritau ei să câștige. Din punctul meu de vedere, s-a uitat la altă partidă. Când am avut atâtea ocazii, iar adversarul a avut două șuturi... dacă fiecare șut al lor pe poartă trebuie să fie și gol, atunci ne antrenăm degeaba.

Eu nu am ce să le reproșez jucătorilor. Tot ce a depins de ei, au făcut. Poate ultimele minute din partida au fost rele, ne-am debusolat puțin. Semnalele sunt altele pentru mine, din partea clubului. Și femeile vorbesc despre ce se întâmplă... Eu prea multe semnale nu accept, că nu am telefonul la mine. Mă gândesc să rezolvăm probleme față în față, nu la televizor!”, a spus, supărat, Rădoi, care, susține gsp.ro, ar fi făcut referire la Silvia, soția lui Sorin Cârțu, care l-ar fi criticat public pe tehnicianul oltean după înfrângerea din derby-ul cu FCU Craiova.

Ce a declarat Mirel Rădoi după FC Argeș- CSU Craiova din Cupa României

În prima intervenție din fața jurnaliștilor, Mirel Rădoi a vorbit pur și simplu despre meciul FC Argeș-CSU Craiova. ”O primă repriză bună, am avut șanse clare de a marca. Au fost 5 situații clare. Am început bine și partea secundă, am reușit să înscriem. Cred că pe un moment de relaxare al nostru, am zis că e meciul câștigat... golul 2 pe care l-am primit ne-a debusolat. Pe final de joc am dat și semne de oboseală, n-am mai reușit să atacăm profunzimea. Astea le-am cerut, dar nu am putut. Din păcate, nu am reușit să egalăm. Am înțeles că o remiză ne-ar fi calificat.

Nu sunt nemulțumit de vreun jucător anume astăzi, doar de rezultat. Probabil meciul cu FCU Craiova și declarațiile din interior ne-au afectat. Încercăm să rezolvăm, dacă nu putem, ridicăm mâna ca la școală și gata. Eu o să le ridic pe amândouă, că nu prea mi-a plăcut acolo”, a spus Mirel Rădoi la Orange Sport.

Sorin Cârțu, supărat! ” Ai făcut ce ai vrut tu, nu s-a băgat nimeni peste tine! Și atunci de ce vii să ne reproșezi nu știu ce situație”

De partea cealaltă, Sorin Cârțu a avut și el ceva de spus pe marginea subiectului care îl are în prim-plan. "De ce cauți argumente prin care să-ți scuzi niște nereușite? Păi tu vii pe locul patru, într-o grupă cu Minaur Baia Mare, cu Ocna Mureș, cu Hermannstadt și cu Chindia, în Cupă, ratăm obiectivul. Și te iei de mine?

Mirel n-a vrut să discute cu noi înainte să ia decizii. A zis ”eu am bani”. Și noi avem bani, bă! Avem bani mulți, că de aia ți-am dat salariu de 15.000 de euro pe lună. La fel cum i-am plătit pe Reghecampf și Pițurcă. A avut salariul pe care l-a dorit. Eu i-am spus lui Rotaru: 'Mihai, te rog, hai să-i dăm 15.000 de euro, eu răspund”. M-am rugat să-i dăm la fel precum au avut ceilalți antrenori. La urma urmei, Rădoi nu era la nivelul antrenorilor care au fost, dacă facem un bilanț. Ți-am dat banii, ia-ne banii! Ai făcut ce ai vrut tu, nu s-a băgat nimeni peste tine! Și atunci de ce vii să ne reproșezi nu știu ce situație? Echipa este a clubului, tu doar antrenezi. Nu ne batem joc! Dacă nu vorbești cu mine, vorbește cu domnul Rotaru", a replicat și Sorin Cârțu, la Digi Sport Special.