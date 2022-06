FIFA bagă rezervele la Cupa Mondială din Qatar. Este pandemia o șansă pentru tinerele talente din fotbal? | EXCLUSIV

In articol:

Cea mai importantă noutate este mărirea loturilor echipelor naționale la 26 de jucători pentru această ediție a Cupei Mondiale, o măsură menită să le dea mai mult spațiu de manevră antrenorilor și jucătorilor dacă vor exista absențe din cauza îmbolnăvirilor cu COVID-19.

Ion Crăciunescu: „Virusul ăsta a bulversat întreaga lume, inclusiv lumea sportivă și lumea fotbalistică.”

Mișcarea era așteptată de reprezentativele din întreaga lume, dat fiind faptul că FIFA a procedat într-un mod similar în cazul turneelor finale continentale. Jucătorii extra îi vor ajuta pe antrenorii celor 32 de echipe calificate la Mondialul din Qatar să facă posibilelor focare de COVID-19. Această schimbare va aduce nu mai puțin de 96 de fotbaliști în plus la cea mai mare competiție de fotbal din lume, care se va juca de pe 21 noiembrie până pe 18 decembrie. Cei mai mulți jucători vor veni de la cluburile europene, care vor întrerupe sezoanele regulate pe 13 noiembrie pentru prima Cupă Mondială organizată în timpul iernii din emisfera nordică, o șansă foarte bună și pentru tinerii jucători care vor să-și demonstreze talentul pe cea mai mare scenă a fotbalului.

„FIFA este, pentru mine, un organism care ia în calcul toate reperele înaintea unei competiții. Mi se pare un for competent, un for care analizează tot în detaliu.(...) Virusul ăsta a bulversat întreaga lume, inclusiv lumea sportivă și lumea fotbalistică. Eu știu că acest for face studii foarte amănunțite și nu cred că se aventurează să facă lucruri care n-au un fundament solid”, a explicat Ion Crăciunescu în interviul exclusiv acordat redacției WOWbiz.

Ion Crăciunescu: „Naturalizarea aceasta nu prea mi se pare corectă.”

Odată cu apropierea Cupei Mondiale, fanii și vocile importante din fotbalul mondial se întrec în predicții pentru favoritele turneului din Qatar. Giganții europeni, alături de reginele Americii de Sud, Brazilia și Argentina, sunt pe buzele tuturor, însă puțini sunt cei care se uită la potențialul țărilor africane și la jucătorii lor, naturalizați, care activează la cele mai tari cluburi de pe „bătrânul continent”.

„Vreau ca lumea să vadă că jucătorii africani sunt egali cu toți ceilalți. Africanii nu sunt în urmă ca talent. Au talentul de a câștiga orice turneu, doar că cei mai mulți dintre jucătorii lor cei mai buni sunt împrăștiați în întreaga lume, jucând pentru alte țări în locul patriilor lor. Știu că nu voi fi popular pentru că fac această declarație, dar FIFA ar trebui să facă lucrurile corecte prin refuzul de a lăsa jucătorii să reprezinte alte țări. Asta va face turneele FIFA și mai competitive, nu dezechilibrate”, a spus portughezul Jose Mourinho, antrenorul lui AS Roma, într-un interviu recent.

Ion Crăciunescu împărtășește viziunea lui Jose Mourinho, dar susține că modificarea regulilor naturalizării ar isca prea multe neplăceri în rândul federațiilor mari din Europa.

„Mourinho, după părerea mea, nu este numai un antrenor excepțional, ci și un om de fotbal care va scrie istorie de-a lungul timpului. Sigur că niște jucători implantați din Africa în alte țări sigur că diminuează potențialul țărilor africane, pentru că sunt niște jucători care, în majoritatea țărilor unde au fost și unde sunt dau o anumită valoare competițiilor în care-și desfășoară activitatea. Eu sunt de acord. Naturalizarea aceasta nu prea mi se pare corectă. Dacă sunt de acolo, să joace pentru țara din care sunt. FIFA este un organ politic, care nu-și va pune în cap niciodată dorința țărilor europene, care au o forță mult mai mare la vot”, declarat Ion Crăciunesc pentru WOWbiz.ro.